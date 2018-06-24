ارتقای شاخص های کیفی آموزشی و پژوهشی اولویت دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، شورای دانشگاه با حضور هیات رئیسه، رؤسای دانشکده ها و مراکزپژوهشی در تهران برگزار شد.

دراین جلسه، گزارش عملکرد سه ماهه دانشگاه خوارزمی توسط عبدالرحیم نوه ابراهیم سرپرست دانشگاه ارائه شد و موضوع طرح استعدادهای درخشان، طرح بالندگی اعضای هیأت علمی بحث و برررسی شد.

مقررشد برنامه های آتی دانشگاه با تأکید بر ارتقاء کیفیت و چابک سازی باشد. همچنین طرح جامع کیفیت و طرح نقشه راه پژوهش ارائه و بررسی شد.

همچنین سرپرست دانشگاه، ارتقای شاخص های کیفی بویژه در حوزه های آموزش و پژوهش و چابک سازی سازمانی را از اولویت برنامه های خود اعلام کرد.