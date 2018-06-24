  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

مشارکت بیش از چهار هزار دانش‌آموز در سومین دوره مسابقه نور

مشارکت بیش از چهار هزار دانش‌آموز در سومین دوره مسابقه نور

با انتشار فراخوان مسابقه دانش‌آموزی نور تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۲۰ دانش‌آموز در قالب هزار و ۸۳۳ گروه در این مسابقه شرکت‌کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)‌، پس از اعلام آغاز دوره سوم مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جَزَری از موثرترین دانشمندان علم رباتیک و بنیانگذار مکانیزم‌های مکانیکی، توزیع پوسترهای این مسابقه در مدارس و پژوهشسراها آغاز شد.

سه هزار و ۵۰۰ پوستر در مدارس و پژوهشسراهای سراسر ایران و ۱۸ کشور جهان توزیع شده است تا دانش‌آموزان در جریان برگزاری و جزئیات این مسابقه قرار گیرند و تا پایان مهلت فراخوان بتوانند آثار خود را ارسال کنند.

در  دور سوم مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جزری، تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۲۰ دانش‌آموز در قالب هزار و ۸۳۳ گروه در آن شرکت‌کرده‌اند که در مجموع تا این لحظه هزار و ۷۵ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شده است.

مسابقه دانش آموزی نور در قالب جایزه مصطفی(ص) برگزار می شود.

کد مطلب 4329008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها