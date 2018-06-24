به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، پس از اعلام آغاز دوره سوم مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جَزَری از موثرترین دانشمندان علم رباتیک و بنیانگذار مکانیزمهای مکانیکی، توزیع پوسترهای این مسابقه در مدارس و پژوهشسراها آغاز شد.
سه هزار و ۵۰۰ پوستر در مدارس و پژوهشسراهای سراسر ایران و ۱۸ کشور جهان توزیع شده است تا دانشآموزان در جریان برگزاری و جزئیات این مسابقه قرار گیرند و تا پایان مهلت فراخوان بتوانند آثار خود را ارسال کنند.
در دور سوم مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن رزاز جزری، تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۲۰ دانشآموز در قالب هزار و ۸۳۳ گروه در آن شرکتکردهاند که در مجموع تا این لحظه هزار و ۷۵ اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال شده است.
مسابقه دانش آموزی نور در قالب جایزه مصطفی(ص) برگزار می شود.
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