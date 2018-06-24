تولید بنزین یورو ۴،برنامه جدید پالایشگاه آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا صادق‌آبادی، با تاکید بر ضرورت افزایش کمی و کیفی تولید بنزین در پالایشگاه آبادان، از افزایش و استمرار تولید بنزین آلکیلات (سبز) و همچنین افزایش کیفیت تولید بنزین به استاندارد یورو ۴ در پالایشگاه آبادان به عنوان رویکرد جدید این پالایشگاه خبر داد.

وی افزود: باید بتوانیم بخش قابل‎توجهی از تولید بنزین پالایشگاه آبادان را به یورو ۴ تبدیل کنیم و همچنین میزان تولید بنزین آلکیلات را به روزانه ۲.۵ میلیون لیتر برسانیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تغییر مدیریت پالایشگاه آبادان، اظهار امیدواری کرد که اجرای فاز دوم پالایشگاه شتاب بیشتری بگیرد و فاز چهارم نیز تعیین تکلیف شود.

صادق‌آبادی با بیان این‌که تولید بنزین این پالایشگاه از میانگین روزانه ۹.۵ میلیون لیتر به حدود روزانه ۱۲ میلیون لیتر رسیده، ادامه داد: پالایشگاه آبادان یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های ایران است و بخشی از تاریخ صنعت نفت کشور محسوب می‌شود، بنابراین باید به یک پالایشگاه مدرن تبدیل شود.

به گفته وی، اجرای طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه باید شتاب بیشتری بگیرد و با اجرای فاز چهارم نیز باید بتوان این پالایشگاه را به یک بنگاه با بهترین و اقتصادی‌ترین محصولات تولیدی تبدیل کرد.