به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع انقلابی‌گری و لزوم انقلابی ماندن و انقلابی شدن اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان حوزه و دانشگاه و مسئولان محترم نظام، سخنان گران‌سنگ بسیاری فرموده‌اند و این خصلت مقدس را ملاکی مهم برای به‌کارگیری افراد در عرصه‌های مختلف نظام می‌دانند.

تأمل در سخنان آن رهبر فرزانه و حمایت‌های فراوان و صریح ایشان و منحصر دانستن برخی مسائل مهم در حفظ این روحیه و ده‌ها موضوع چنینی، پرسش‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند که از آن جمله است این‌که انقلابی‌گری چیست و چرا مهم است و چه ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی دارد و داشتنش چه آثار و فوایدی به همراه خواهد داشت و اگر این ویژگی را نداشته باشیم چطور می‌توان به دست آورد و اگر داریم چگونه آن را حفظ و تقویت کنیم؟

در این کتاب که از هفت گفتار و ۱۹۱ صفحه تشکیل گردیده با: معنای انقلابی بودن و روحیه و آرمان انقلابی، ملاک انقلابی بودن و شرط انقلابی ماندن نظام اسلامی، عامل گسترش تفکر انقلابی، دلیل تکیه بر نیروهای انقلابی و حمایت از انقلابی‌ها، آشنا شده و سپس به شاخص‌ها و ویژگی‌های انقلابی‌ها، آثار و برکات انقلابی‌گری، دلایل دوری از انقلابی‌گری ، وظایف انقلابی‌ها، دشمنان انقلابی‌گری، و نکات مهم دیگری پرداخته شده است.

کتاب «منشور انقلابی‌گری از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی» نوشته اکبر شریفی با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ توسط دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است.