مسافران جام جهانی بخوانند/ مالیاتتان را پس بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، بسیاری از هتل ها، فروشگاه ها، خدمات و ... در روسیه شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

بعد از خرید کالا یا خدمات به طور معمول فاکتوری به خریداران داده می شود که بین ۴ تا ۶ درصد و بسته به خدمات یا کالا مالیات از خریداران اخذ شده است.

از آنجایی که این مالیات نباید از افراد خارجی غیرمقیم و مسافران اخذ شود، این افراد می توانند در فرودگاه و در زمان بازگشت، مالیات پرداختی خود را با ارائه فاکتور پس بگیرند.

نرخ کلی مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۸ درصد در روسیه است که این نرخ برای فروش برخی از انواع اقلام پزشکی، غذا و کالای کودکان ۱۰ درصد خواهد بود.

همچنین فروش برخی کالا ها و خدمات مشمول مالیات صفر درصد است که از جمله آن‌ها عبارت‌ از صادرات کالا، خدمات حمل و نقل بین‌المللی و خدمات مربوطه است.

برخی از خدمات از جمله فروش املاک مسکونی، محصولات خاص پزشکی، خدمات پزشکی، مواد غذایی با سالن‌های غذاخوری مدرسه، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات مذهبی و تشریفاتی، خدمات آموزشی ارائه شده توسط مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی مجاز، خدمات خاص در حوزه هنر و فرهنگ تولید نیز معاف از این مالیات هستند.

بیست و یکمین دوره مسابقات جام جهانی از روز ۲۴ خردادماه در کشور روسیه آغاز شده است. تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها در گروه دوم با تیم های ملی اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه است.

تیم ملی ایران بعد از پیروزی ارزشمند یک بر صفر برابر مراکش و شکست یک بر صفر برابر اسپانیا، روز دوشنبه در شهر سارانسک برابر پرتغال قهرمان اروپا در شهر سارانسک به میدان خواهند رفت.