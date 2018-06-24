جزئیات فطریه جمع آوری شده/تهرانی ها ۱۰ میلیارد صدقه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی در نشست خبری امروز به اقدامات انجام شده در ماه رمضان اشاره کردو گفت: در هفته اکرام ایتام ۴۳ هزار وعده غذای گرم میان نیازمندان توزیع شد که اعتبار اختصاص یافته به این فعالیت دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بود که توسط خیرین تامین شد.

وی همچنین گفت: در طرح مفتاح الجنه مسئولین به خانه ۳۷۸ خانوار رفته و ۱۷۶ میلیون تومان برای رفع نیازهای آنها کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران به جمع آوری فطریه و کفاره اشاره کرد و گفت: سه میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان میزان فطریه و کفارات جمع آوری شده امسال است در حالی که سال گذشته دو میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان جمع آوری شده بود و نشان دهنده رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته بود.

وی گفت: همچنین با راه اندازی سایت حامی آرزوها برای اولین بار در کشور توانستیم از میان ۲۵۰۰ آرزو، ۱۲۲۱ آرزو را با هزینه ۴۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برآورده کنیم. همچنین این سایت در طول سال فعال است و خیرین می توانند با ورود به سایت حامی آرزوها اقدامات خیر خود را در جهت برآورده شدن آرزوی کودکان نیازمند انجام دهند.

وی تاکید کرد: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان محصولات تولید مددجویان در بوستان گفتگو فروخته شد. همچنین توانستیم هر شب یک زندانی غیرعمد را با جمع آوری ۴۰۰ میلیون تومان آزاد کنیم و در مجموع ۲۷ زندانی آزاد شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در خصوص توزیع کفاره و فطریه تاکید کرد: ۲۵۰ میلیون تومان مبلغ جمع آوری شده تبدیل به ماکارونی و میان ادارات تقسیم شد، یک میلیارد تومان آن برای جهیزیه ۲۰۰ نوعروس هزینه شد و بخش عمده ای از آن برای رفع نیاز مسکن خانوارها و همچنین تامین داروی بیمار صعب العلاج مورد استفاده قرار گرفت.

ولیئی به آمار سه ماهه امسال نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۴ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۱۵ هزار خانوار از یک یا چند خدمت بهره مند می شوند و در مجموع تعداد افراد تحت پوشش ۱۲۲ هزار نفر می شود.

وی با تاکید بر اجرای طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال گفت: ۸۷۱ نفر در استان تهران شناسایی شدند که بسته های غذایی تدارک دیده شده برای آنها ۸۲ میلیون تومان است.

به گفته وی، همچنین حق بیمه ۷ هزار و ۴۲۳ مددجو توسط کمیته امداد پرداخت می شود که طی این مدت سه ماهه دو میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی در مورد تامین جهیزیه اظهار داشت: برای تامین جهیزیه ۴۱۳ نوعروس یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: همچنین طی این مدت سه ماهه برای تامین اجازه مسکن ۵ هزار و ۶۳۰ خانوار اقدام شد که ۵۶۳ میلیون تومان نیز به آنها پرداخت شده است.

وی گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار مستاجر نیازمند تحت پوشش امداد هستند که ۹ هزار نفر آنها در شهرستان ها و ۱۱ هزار نفر نیز در شهر تهران ساکن هستند.

ولیئی به پرداخت وام کارگشایی قرض الحسنه در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طی این مدت وام به مددجویان پرداخت شد و همچنین طی سه ماهه امسال دو هزار و ۳۸۲ خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با تاکید بر اینکه مهمترین علت تحت پوشش قرار گرفتن مددجویان جدید فوت سرپرست بوده است که ۴۹ درصد را شامل می شود، گفت: همچنین ۲۶ درصد به علت طلاق ۱۷ درصد به علت از کارافتادگی سرپرست و ۴ درصد نیز زندانی شدن سرپرست تحت پوشش قرار گرفتند.

وی به اقداماتی که در سال ۹۷ انجام خواهد شد اشاره کرد و گفت: پیش بینی می کنیم در حوزه توانمندسازی و ایجاد اشتغال ۴۶ میلیارد تومان را برای ایجاد دو هزار و ۳۰۰ شغل از منابع بانکی تامین کنیم و همچنین از اعتبارات صندوق امداد ولایت ۵۴ میلیارد تومان برای ایجاد ۱۱۵۰ شغل در نظر گرفته شود و صندوق توسعه ملی نیز با ابلاغ دولت ۷۲ میلیارد تومان را برای اشتغال دو هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی روستاییان در نظر گرفته است.

به گفته ولیئی، کلیات اعتبارات وام قرض الحسنه با کارمزد حداکثر ۴ درصد به مددجویان پرداخت می شود و وام های اشتغال از ۵ تا ۵۰ میلیون تومان متناسب با طرح توجیهی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح های اشتغال دانش بنیان تا سقف ۷۵ میلیون تومان تسهیلات به مددجویان پرداخت می شود، گفت: با راه اندازی سامانه نظارت هوشمند بر طرح های اشتغال نوین و مبتنی بر دانش بنیان در سال جاری اقدامات موثری انجام خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه در سال جاری پیش بینی کردیم زمینه کاریابی دو هزار و ۴۰۰ مددجو را فراهم کنیم اظهار داشت: کارفرمایانی که این افراد را به کار گیرند بسته های تشویقی شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال و یا ۲۰ میلیون وام قرض الحسنه به ازای به کارگیری هر فرد ارائه می شود.

ولیئی گفت: امسال پیش بینی شده برای شش هزار نفر دوره های آموزشی، حمایتی و پایدارسازی مشاغل برگزار کنیم و برای هر نفر تا سقف دو میلیون تومان هزینه آموزش پرداخت نماییم.

وی از پرداخت ۱۰ درصد اعتبارات بیشتر به نیازمندان دو منطقه محروم ملارد و فیروزکوه خبر داد و گفت: همچنین برای دانشجویان تحت پوشش تا سقف ۵ میلیون تومان وام در نظر گرفته ایم و همچنین پیش بینی شده در شش ماه اول امسال همپوشانی میان بیمه درمان کمیته امداد با سایر سازمان های بیمه گر رفع شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: در تابستان امسال یک مرکز علوم قرآنی در منطقه ۱۳ ایجاد و همچنین جشنواره قرآنی برگزار خواهد شد.

وی گفت: از کل مبالغ جمع آوری شده در حوزه زکات ۸۰ درصد برای توانمندسازی از طرح های حمایتی در نظر گرفته می شود.

ولیئی در مورد تعمیر و تکمیل منازل مددجویان گفت: در سال جاری برای هزار و ۷۹۰ خانوار بیش از ۱۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده و همچنین ۳۵۵ واحد مسکونی خریداری یا احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۸ هزار و ۴۱۳ خدمات حقوقی به مددجویان ارائه می شود، گفت: برای اولین بار بسته ویژه برای هزار و ۲۷۴ سالمند پیش بینی شده که اعتبار آن ۵۸۵ میلیون تومان است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: در سه ماهه اول امسال مردم استان تهران ۲۷ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان به کمیته امداد کمک کردند که نسبت به سال گذشته این کمک ها به دلیل راه اندازی روشهای جدید و فناورانه افزایش یافته است که بیش از ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق صندوق های کوچک و بزرگ معابر و یک میلیارد تومان نیز از صندوق های متوسط صدقات پرداخت شده است و در مجموع ۱۰ میلیارد تومان صدقه پرداخت شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال ۹۷، ۲۰ درصد به کمک های مردمی اضافه شود.