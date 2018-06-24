اعلام آخرین مهلت ارسال آثار ثبت شده در همایش کتاب سال حوزه

به گزاش خبرگزاری مهر، کتاب‌هایی که در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین تألیف، تدوین، تصحیح و تحقیق و ترجمه شده باشند، در همایش کتاب سال حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شناسایی کتاب‌ها و نویسندگان برتر حوزوی و معرفی آن‌ها به جامعه علمی، تشویق و حمایت از نویسندگان کتاب‌های برتر حوزه، تقویت روحیه و انگیزه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه و ارتقای سطح پژوهش‌های دینی و حوزوی از جمله اهداف این همایش است.

آثار طلاب برادر و خواهر ایرانی و غیر ایرانی که چاپ نخست سال ۱۳۹۶ شمسی باشد یا طی سال‌های ۱۴۳۷ تا ۱۴۳۹ قمری و ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ میلادی، برای اولین بار، از سوی ناشران خارج از کشور منتشر شده‌اند، همچنین پایان نامه های سطح ۴ (دکتری) دفاع شده در سال ۱۳۹۶ می توانند در این همایش شرکت کنند.

نویسندگان برادر و خواهر حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور که کتابی از آنان در موضوعات مرتبط با «انقلاب اسلامی ایران» در یکی از سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ برای اولین بار منتشر شده باشد، می توانند در «بخش ویژه انقلاب اسلامی» این همایش شرکت کنند.

پایان نامه‌های سطح ۴ (دکتری) که از سوی طلاب برادر و خواهر حوزه های علمیه داخل و خارج کشور که در یکی از سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷در موضوعات مرتبط با «انقلاب اسلامی ایران» دفاع شده باشد، نیز می توانند در «بخش ویژه انقلاب اسلامی» شرکت کنند.

فرهیختگان و نویسندگان حوزوی که آثار خود را در پایگاه اطلاع رسانی همایش کتاب سال حوزه به ثبت رسانده اند، تا بیستم تیرماه مهلت دارند دو نسخه از اثر خود را به نشانی قم، جمکران، میدان انتظار، مرکز مدیریت‌ حوزه‌های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه ارسال کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۲۵۵۸۹۰ (داخلی ۶۰۳ تا ۶۰۵) تماس گرفته و یا از طریق نشانی @ketabehowzeh در پیام رسان ایتا، سوالات خود را مطرح کنند.