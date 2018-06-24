کسب مهارت های زندگی در کاهش آمار طلاق تاثیرگذار است

ایمان شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یا و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن ازیارانش ابراز امیدواری کرد که بتوانیم در سنگر دستگاه قضا به وظایف خود عمل کنیم و خدمت رسانی به مردم را در بالاترین سطح ممکن انجام دهیم.

وی باتاکید بر تلاش شبانه روزی و جدیت همکاران دستگاه قضا در برقراری نظم و امنیت و گرفتن حق مظلوم از ظالم، گفت: درب اتاق دادستانی بروی تمامی مردم باز و دادستانی در خدمت مردم برای شنیدن مسائل و مشکلاتشان است تا درعالی ترین سطح خدمت رسانی کند.

دادستان شهربابک در پاسخ به سوالی مبنی بر علل افزایش طلاق گفت:عدم پختگی و درک و شناخت زوجین از یکدیگر از مهمترین عوامل طلاق است که دستگاه قضا توصیه می کند برای کاهش طلاق جوانان از کسب مهارت های زندگی و شناخت نسبی یکدیگر غافل نشوند.