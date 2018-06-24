مذاکره باسنگ وچوب بهتراز مذاکره باترامپ است/وزرای خسته تغییر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با اشاره به سیزدهمین کنگره این تشکل در روز ۷ تیرماه اظهار داشت: در طول ۲۶ سالی که جامعه اسلامی مهندسین تاسیس شده است، تلاش کرده‌ایم همواره مسائل تشکیلاتی و قانونی را رعایت کنیم. در همین بازه، هر دو سال یک بار، معمولا حوالی روز ۷ تیرماه در تهران مجمع عمومی برگزار می‌کنیم.

وی افزود: در این مجمع، دبیرکل از عملکرد دو سال گذشته جامعه اسلامی گزارش می‌دهد. برنامه و پیشنهادی برای دو سال آینده فعالیت جامعه داریم که باید به تصویب اعضای مجمع برسد. اگر اصلاحاتی در اساسنامه یا مرامنامه داشته باشیم، تنها مرجعی که می‌تواند اقدام کند، مجمع عمومی خواهد بود. بیانیه تشریحی هم پیرامون مسائل روز ارائه خواهیم کرد.

باهنر گفت: در اواخر مجلس نهم، قانون احزاب به صورت اصولی اصلاح و اجرای آن به دولت و وزارت کشور ابلاغ شد. احزابی که قبلا مجوز گرفته بودند، موظفند خود را با این قانون تطبیق دهند. امید داریم با اجرای دقیق این قانون، تا پایان سال ۹۷ احزاب و تشکل‌ها سر و سامان بیشتری بگیرند و احزابی باقی بمانند که اهل فعالیت هستند.

وی با اشاره به لزوم تغییر وزرای دولت تصریح کرد: بعضی آقایان مسئولین، احساس می‌شود که خسته‌اند و در فضای روان و شفاف که همه پارامترهای پیرامونی به نفعشان باشد، به خوبی می‌توانند کار کنند اما در جایی که مطالبه و چالشی باشد خسته می‌شوند. قطعا این دسته از مسئولین باید تغییر کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: در برخی کشورهای دنیا، گاهی روسای‌جمهور کل کابینه را عوض می‌کنند، البته ما چنین انتظاری از رئیس‌جمهور نداریم اما اگر دو نفر هم احساس خستگی کنند، شاید به دیگران تسری دهند. در دولتی که قرار است قرارگاه اقتصادی را اداره کند، وزرا باید شاداب‌تر و باانگیزه‌تر باشند.

باهنر گفت: ما پیشنهادی به رییس جمهور نداریم اما ماندن برخی مسئولین، حتی یک روز هم می تواند مشکل ساز شود. شنیده‌ام برخی خودشان اصرار به رفتن دارند اما رییس دولت مخالفت می‌کند.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه با کار وسیعی که دارد و عموما مردم با آثار و فعالیت های این قوه درگیر هستند. حالا شاید عملکرد دستگاه قضایی مثبت یا منفی باشد که به هرحال طبیعی است.

باهنر گفت: قوه قضائیه با ورود به پرونده دانه درشت‌ها، تحرک خوبی از خود نشان داده و در مجموع نسبت به گذشته بهتر بوده است. البته تا اصلاح کامل عملکرد دستگاه قضا راه دور و درازی وجود دارد.

وی افزود: معاون اول قوه قضاییه نشست‌ها و پرسش و پاسخ های خوبی داشته است اما امیدواریم که رئیس قوه هم بتواند شرایط را برای برگزاری نشست های این‌چنینی فراهم کند تا اینگونه مطرح نشود که رئیس قوه یک طرفه به قاضی رفته است.

باهنر با اشاره به نظریه عده ای مبنی بر تلاش مجلس برای طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور، اظهار کرد: تقریبا برای همه آحاد مردم مشخص شده که ما جنگی تمام عیار با استکبار جهانی داریم. زمانی به تعبیر رهبری، مباشر این جنگ، وزارت دفاع آمریکا بود. جنگ های دیگری هم راه افتاده است که یکی از آنها جنگ اقتصادی است که فرماندهی آن از وزارت دفاع آمریکا به وزارت خرانه‌داری این کشور منتقل شده است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: هیچ نقطه قابل اتکایی در اعتماد به هیات حاکمه آمریکا برای افکار عمومی جهان باقی نمانده است. فرقی هم میان جمهوری خواه و دموکرات وجود ندارد، آمریکایی‌ها همیشه قلدرمابانه رفتار کرده اند. این کشور از تعهدات خود یکجانبه خارج شده و زیر امضای خود می‌زند؛ از پیمان محیط زیستی گرفته تا برجام.

باهنر گفت: اخیرا آمریکا به طور یکجانبه از شورای حقوق بشری هم خارج شد. هنوز رد پای مذاکره با کره شمالی پاک نشده بود که آمریکا تحریم های جدید را علیه این کشور تصویب کرد.

وی گفت: در این وضعیت نمی‌دانم چه فلسفه و استدلالی وجود دارد که به نام ایران و ایرانی پیشنهاد مذاکره با آمریکا از سوی عده‌ای مطرح می شود. مذاکره با چی؟ شاید مذاکره با سنگ و چوب بهتر جواب بدهد تا شخصیتی که هیچ روزنه امیدوارکننده‌ای از خود باقی نگذاشته است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه البته کارهایی که ترامپ انجام می‌دهد، منافع مردم آمریکا را هم تامین نمی‌کند، گفت: جریان‌های تندرویی که انتقادهای تندی به مقامات جمهوری اسلامی دارند این چنین نامه نگاری هایی را محکوم کردند. ما هم به نوبه خود این مساله را محکوم می‌کنیم.

باهنر ادامه داد: البته ۹۰ درصد کسانی که پای این نامه را امضا کردند، خارج از کشور بودند اما از کسانی که داخل کشور هستند، احتمالا با یک نیرنگی این امضاها گرفته شده باشد. انتظار داریم این افراد از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی کنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور که از سوی برخی مطرح شده است گفت: ما در یک جنگ تمام عیار با دشمن قرار داریم. این جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. ما توانسته‌ایم با پشتوانه مردم و فداکاری رزمندگان، دیواره های دفاعی کشور را از مرزهای خود دور کنیم. اگر جایی بصورت مستشاری حضور داریم درواقع دفاع از مردم و کشور ایران است.

باهنر تاکید کرد: اگر قرار باشد یک قرارگاه ایجاد کنیم، این قرارگاه لزوما نظامی نیست بلکه قرارگاه اقتصادی است و مهمترین نیازی که امروز داریم، وحدت قوا و حتی اتحاد فعالان سیاسی و فرهنگی است. زیرآب زدن و یا فرافکنی کردن درست نیست. اینکه وزیری گفته من وزیر چنین شرایطی نیستم امیدوارم این درست نباشد؛ نباید مسئولیت خود را به گردن دیگران بیندازیم. کارگزارانی می‌خواهیم که بخواهند یا بتوانند در این شرایط کار کنند.

وی با اشاره به جلسات سران قوا در موضوعات اقصادی گفت: امروز جلسات سران قوا با جلسات یک سال پیش فرق می کند. امروز سران قوا موظف شده اند که حتما در این جلسات شرکت کنند و مشاوران خود را داشته باشند. قبلا این جلسات بیشتر شبیه صله رحم بود اما الان جنبه حقوقی پیدا کرده است. تصمیماتی در این جلسات گرفته می‌شود که به تنهایی پیش نمی‌رود و باید روسای قوا با هم باشند. بدتر این است که یک قوه بخواهد جلوی کار دیگری را بگیرد.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اگر قوا متحد شوند قطعا رهبرانقلاب نیز حمایت خواهند کرد، باید همدلانه کار کرد. مشکلات زیاد است. همین مساله خروج آمریکا از برجام عوارضی را ایجاد کرده و خواهد کرد. البته این مساله به تصمیم اروپا بستگی دارد. ما مشکلی نداریم که راه حلش در داخل وجود نداشته باشد.

نماینده سابق مجلس با اشاره به بالارفتن قیمت ارز گفت: اقتصاد تحت تاثیر عوامل متعددی است. عوامل واقعی و عوامل مجازی و روانی روی اقتصاد تاثیر دارند. اگر جامعه‌ای انتظار تورم داشته باشد، بسیاری از متقاضیان کالاهای اساسی، خرید خود را به تعویق می اندازند؛ عرضه کننده هم کالاهایش را عرضه نمی کند؛ همین مسائل روی قیمت تاثیر می گذارد.

وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور و بقیه باید بدانند که هر فردی به عنوان حاکمیت، فقط با واقعیات رو به رو نیست بلکه با احساسات هم رو بروست. اگر امنیت و رفاه هست، مردم باید احساس امنیت و رفاه کنند؛ در غیر این صورت مشکلی حل نمی شود.

باهنر گفت: سیاست ها و راهبردهایی که می خواهیم اجرایی کنیم باید مجموعه جامع و مانع باشد به طوری که برای سوالات مختلف، پاسخی روشن داشته باشد. ما با برخوردهای دولت در زمینه دلار و سکه و ارز موافق هستیم اما به برخی سوالات پاسخ داده نمی شود؛ مثلا ما سالانه یک رقمی واردات داریم؛ الان دولت مشخص کرده که من برای کالاهای اساسی، ۳۸۰۰ تومان می فروشم و برای کالاهای ضروری مثل مواد اولیه ۴۲۰۰ تومان می دهم اما برای بقیه اقلام چه؟ دولت به این مورد پاسخ نمی دهد. باید تکلیف بازار آزاد مشخص شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: الان شما از مردم بپرسید دلار چند است؛ هیچ کسی نمی گوید ۴۲۰۰ تومان بلکه آن قیمت کاذب را می گویند؛ اگر این قیمت آزاد، رها شود و مدیریت نشود، برای خودش ترک تازی می کند. غیر از کالاهای قاچاق، یکسری از کالاها به طور رسمی وارد کشور می شود؛ این کالاها باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. ما نمی گوییم که دولت این ارز را با قیمت های سوبسیدی به اینها بدهد اما باید مدیریت کند.

باهنر اظهار داشت: برخی می گویند دولت را باید ببندیم یعنی سعی کنیم کالاها را کوپنی و سهمیه ای کنیم. این سهمیه بندی ممکن است بعضی مشکلات را حل کند اما مشکلات متعدد دیگری را ایجاد خواهد کرد. در ممکلت ما تا زمانی که رونق ایجاد نشود، تا زمانی که فرهنگ مصرف کالای داخلی به وجود نیاید، تا زمانی که تولیدکننده داخلی تلاش نکند کیفیت کالایش را بالا و قیمت تمام شده اش را پایین بیاورد، مشکلات حل نخواهد شد.