کلنگ زنی ۴ پروژه عمران شهری/ ضرورت توسعه مبلمان شهری یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با هدف توسعه خدمات شهری و رفع مشکلات جامعه هدف کلنگ زنی خواهند شد.

مقدم تصریح کرد: در همین راستا پروژه دفع آبهای سطحی منطقه "شرف آباد" با محوریت محله "بختیاری ها"، پروژه جاده دسترسی به بیمارستان امام سجاد(ع)، پروژه بهسازی فرعی های ۴ و ۵ منطقه "بنسنجان" و پروژه احداث جاده دسترسی به ساختمان آموزش و پرورش از جمله پروژه های توسعه شهری یاسوج است.

مقدم افزود: بالغ بر ۹ میلیارد ریال برای تحقق این چهار پروژه در نظر گرفته شده است.

شهردار یاسوج با تاکید بر ضرورت توسعه مبلمان شهری و رشد خدمات، ابراز داشت: شهر یاسوج به کارگاه بزرگ پروژه های عمران شهری تبدیل شده است و هدفگذاری هایی عملیاتی شده و یا اجرایی خواهد شد.