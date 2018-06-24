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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹

شهردار یاسوج خبر داد:

کلنگ زنی ۴ پروژه عمران شهری/ ضرورت توسعه مبلمان شهری یاسوج

کلنگ زنی ۴ پروژه عمران شهری/ ضرورت توسعه مبلمان شهری یاسوج

یاسوج- شهردار یاسوج از کلنگ زنی ۴ پروژه عمران شهری در مناطق مختلف شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با هدف توسعه خدمات شهری و رفع مشکلات جامعه هدف کلنگ زنی خواهند شد.

مقدم تصریح کرد: در همین راستا پروژه دفع آبهای سطحی منطقه "شرف آباد" با محوریت محله "بختیاری ها"، پروژه جاده دسترسی به بیمارستان امام سجاد(ع)، پروژه بهسازی فرعی های ۴ و ۵ منطقه "بنسنجان" و پروژه احداث جاده دسترسی به ساختمان آموزش و پرورش از جمله پروژه های توسعه شهری یاسوج است.

مقدم افزود: بالغ بر ۹ میلیارد ریال برای تحقق این چهار پروژه در نظر گرفته شده است.

شهردار یاسوج با تاکید بر ضرورت توسعه مبلمان شهری و رشد خدمات، ابراز داشت: شهر یاسوج به کارگاه بزرگ پروژه های عمران شهری تبدیل شده است و هدفگذاری هایی عملیاتی شده و یا اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 4329082

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