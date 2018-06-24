تامین امنیت پخش مسابقات فوتبال در شهر بر عهده شورا و شهرداری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان باید با آغاز فصول تابستان برنامه ریزی جدی برای اوقات فراغت داشته باشند و زمینه نشاط را برای جوانان فراهم سازد.

وی بیان داشت: در شهر اصفهان باید با ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی و فرهنگی پر نشاط مطابق با جوانب دینی و شرعی بتوانیم فصل تابستان غنی را برای جوانان فراهم سازیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه امروز ایجاد جامعه با نشاط از اهداف اصلی و محوری هر نهاد و سازمانی است، تصریح کرد: در وضعیت کنونی که مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر می برند ایجاد یک جامعه پر نشاط و شاد برای مردم از هر چیزی گرانبهاتر است.

وی گفت: امکان اینکه یک جامعه پر نشاط مطابق با نظرات تمام ارکان فراهم سازیم مقدور نیست اما می توانیم یک جامعه رضایتبخش و شادی را که مردم از آن احساس خوشحالی کنند را تا حد امکان فراهم سازیم.

معین با بیان اینکه شهرداری اصفهان با هدف ایجاد فضای نشاط و امکان دسترسی بهتر شهروندان برای تماشای مسابقات فوتبال در یک نقطه از شهر اصفهان، با دریافت مجوز از فرمانداری نسبت به پخش مسابقه فوتبال اقدام کرده است، افزود: این برنامه مورد استقبال زیادی از سوی شهروندان قرار گرفت، اما متاسفانه برخی معترض بودند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان برای اجرای این برنامه‌ها و مهمانان افراد را دستچین نمی‌کند، اضافه کرد: این برنامه در همه شهرهای کشور و با حجم بیشتری برگزار شده است و باید توجه داشت که شهرداری و شورای شهر تنها مجری این برنامه‌ها بوده و دستگاهای دیگر مسئولیت تامین امنیت را بر عهده دارند و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه وحدت ملی امری ضروری است و باید به آن توجه ویژه شود، افزود: در زمان کنونی استکبار جهانی برای ایجاد انسجام بین‌المللی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران حتی به عدم فروش کفش به بازیکنان تیم ملی نیز روی می آورد.

وی با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: کشور ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر از یکی از منابع بزرگ تولید مواد مخدر است و تاکنون در این راه شهدای زیادی جان فدا کردند و اقدامات خوبی را انجام دادیم هر چند اقدامات صورت گرفته در کشور مورد توجه جامعه جهانی نبوده است اما برای حفظ جایگاه بشر در این زمینه فعالیت می‌کنیم.