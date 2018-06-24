برگزاری اولین جشنواره ملی تئاتر اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اولین جشنواره ملی تئاتر اهواز اظهار کرد: بعد از سال‌ها نیاز به برگزاری یک جشنواره بین المللی و ملی در استان خوزستان احساس شد، سال گذشته در رایزنی با افراد پیشکسوت این عرصه بنا شد جشنواره ای برای خوزستان و اهواز با حضور گروه های حرفه ای ملی و بین المللی برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: اول مرداد ماه امسال اولین جشنواره ملی تئاتر اهواز آغاز می شود که برای این رویداد فرهنگی ۲۵ گروه از بین ۱۱۰ گروه حرفه ای متشکل از ۱۵ استان، برای حضور انتخاب شدند.

جوروند با بیان اینکه دبیر این جشنواره ناصر چنانی معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان است، گفت: از همه صاحبنظران دعوت می شود در این رویداد همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با تقدیر از همکاری استانداری، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شهرداری اهواز و دیگر سازمان ها برای برگزاری این رویداد، بیان کرد: هفت روز جشنواره تئاتر در اهواز خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد تا سراسر خوزستان درگیر این رویداد فرهنگی و هنری باشد.

وی گفت: از همه اصحاب رسانه، هنرمندان علاقمند به فضای فرهنگی هنری، ادارات، ارگان ها، سازمان ها، شرکت ها، کارخانجات و دیگر اقشار تقاضا داریم در این رویداد همکاری خوبی داشته باشند تا اهواز را به شهری تبدیل کنیم که محور تئاتر باشد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اعلام این خبر که امسال این جشنواره در سطح ملی و سال آینده نیز در سطح بین المللی برگزار می شود، ادامه داد: قرار است هر سال با یک محور از محورهای استان خوزستان این جشنواره برگزار شود که نفت، فولاد، آب، کشاورزی، گرد و غبار از آن جمله هستند.

جوروند با اشاره به اینکه نمایش های امسال حول محور نفت خواهد بود و در سال های آتی این محور تغییر پیدا می کند، یادآور شد: آثار منتخب از شهرهای مختلف مثل کرمانشاه، آبادان، کازرون، قم، بندرعباس، تبریز، ساوه، یاسوج، خارک، مسجدسلیمان، مشهد و رشت هستند.