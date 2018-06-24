اعتیاد بر سلامت اجتماعی تاثیر منفی می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام پیش ازظهر یکشنبه در همایش بهبودیافتگان معتادان ماده ۱۶ اظهار داشت: اعتیاد یک معضل بوده و کارهای گستردهای برای پیشگیری از آن در دست اجرا است.
وی بابیان اینکه سن اعتیاد روند روبه رشدی را طی میکند گفت: دستهای مختلفی در پشت پرده آن وجود دارد و تجارت مواد مخدر در سطح دنیا امری پیچیده است.
وی از اعتیاد بهعنوان بحران جهانی یادکرد و گفت: بیماری اعتیاد بیماری مزمن بوده و مصرف غیرقابلکنترل از ویژگیهای آن به شمار میرود.
آرام یادآور شد: انجام رفتارهای پرخطر از پیامدهای اعتیاد به شمار میرود و مسیر اعتیاد از مصرف خودخواسته شروع و به سوءمصرف ختم میشود.
مدیرکل بهزیستی مازندران یادآور شد: طبق آمارهای مختلف، بیش از ۲.۸ میلیون نفر مصرفکننده مواد مخدر و معتاد در کشور داریم و بحث ماده مخدر گل و مشتقات آن بیشترین میزان مصرف را در کشور به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: کارزار رسانهای و پیشگیری از مصرف گل و شیشه از اقدامات اساسی بهزیستی برای مقابله به مصرف مواد مخدر بوده است و مازندران در سال ۹۰ رتبه دوم شیوع مصرف ماده مخدر شیشه را داشته است اما در سال ۹۴ مازندران به استان پرمصرف با شیب رشد متوسط تبدیلشده است.
وی گفت: علاوه بر مزمن بودن، اعتیاد یک بیماری اجتماعی است و منجر به بروز پیامدهای اجتماعی در جامعه میشود و بیش از ۳۰ درصد عوامل طلاق اعتیاد است.
مدیرکل بهزیستی مازندران، با اشاره به اینکه اعتیاد بر سلامت اجتماعی در جامعه تأثیر می گذار گفت: معتادان پس از پاک شدن و بهبود در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ بهنوعی در جامعه رها میشود و باید برای بازتوانی آنان برنامهریزی کرد.
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