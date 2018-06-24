اصلی ترین رسالت سپاه حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اراک اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره در مسیر آرمان های انقلاب گام برمی دارد.

فرمانده سپاه روح‌ الله استان مرکزی افزود: سپاه یک نهاد نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که در راستای پاسداری و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی فعالیت می کند.

کریمی بیان کرد: در حقیقت سپاه پاسداران یک نهاد با بنیان ارزشی، مکتبی و انقلابی است که تحقق اهداف و آرمان های انقلاب و نظام اسلامی را دنبال می کند و این نهاد در این مسیر تاکنون توانسته دستاوردهای مطلوب داشته باشد و به رشد و ارتقای مورد نظر دست یابد.

فرمانده سپاه روح‌ الله استان مرکزی خاطرنشان کرد: سپاه در مسیر پاسداری از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، همواره از سرمایه های مهمی همچون یاری خداوند و همچنین حمایت های امت اسلامی مومن و ولایتمدار برخوردار بوده و به همین سبب توانسته موفق عمل کند، چرا که امروز این نهاد در برابر انواع تهدیدات خود را موظف به خدمت به نظام می داند.

وی تصریح کرد: به اعتراف بیگانگان، ما توانسته ایم در برابر بسیاری از تهدیدها و توطئه های دشمن موفق عمل کنیم، اظهارات اخیر اندیشکده واشنگتن که مقاومت جمهوری اسلامی را در برابر جنگ و تحریم ها ارزیابی کرده گویای همین مطلب است.

گفتنی است در این مراسم محمدرضا عسگری که به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه مقاومت بسیج اراک از سوی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور انتخاب شده بود، رسما معارفه شد.