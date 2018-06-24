آلبانی نیاز به اصلاحات قضایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، آلبانی بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته تا پرونده عضویت این کشور را به جریان بیندازد. این در حالی است که دولت آلمان خواستار اعمال پاره ای اصلاحات در زمینه قضایی در آلبانی شده است.

دولت آلمان در این باره بدون اشاره به موردی خاص تاکید کرده است: دستگاه قضا در آلبانی دارای کاستی هایی است که باید با اعمال تغییرات و اصلاحات لازم رفع شوند. کشوری که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است باید از حداقل چارچوب های لازم و استاندارد این اتحادیه برخوردار باشد.

گفتنی است اتحادیه اروپا در نشست هفته آتی خود قرار است درخواست کشورهای متقاضی برای پیوستن به این اتحادیه را مورد بررسی دوباره قرار دهد.