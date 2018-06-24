۱۸ هزار آزمایش کنترل کیفی مواد غذایی در استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران آبسالان‌فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سه ماهه اول سال ۹۷ در راستای کنترل کیفیت فرآورده‌های خام دامی در مقوله صادرات، واردات و همچنین مصرف داخلی تعداد هزار و ۸۳ نمونه مورد آزمایش صورت گرفته است.

وی افزود: آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفی موادغذایی دامپزشکی استان بوشهر شامل آزمایشات میکروبی، آنالیز شیمیایی، سم شناسی و باقیمانده های دارویی بر روی محصولاتی همچون، میگو،انواع ماهی، مرغ، گوشت قرمز، خوراک دام و آب مصرفی است.

مسئول آزمایشگاه کنترل کیفی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر بیان کرد: در سه ماه اخیر تعداد هزار و ۸۳ انواع نمونه های صادراتی، وارداتی و نمونه های مصرف داخلی تحت آنالیز و آزمایشات مختلف قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا تعداد ۱۵ هزار ۸۵۳ مورد آزمایش میکروبی، هزار و ۲ مورد آنالیز شیمیایی، ۳۵۵ مورد آزمایش سم شناسی، ۸۲۸ مورد آزمایش باقیمانده های دارویی انجام شده است.

آبسالان‌فرد گفت: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی این اداره کل با همکاری سازمان دامپزشکی کشور هم اکنون مجهز به جدیدترین ومدرنترین دستگاه‌های آنالیز شیمیایی و میکروبی است که آمادگی لازم برای انجام انواع آزمایشات را دارد.