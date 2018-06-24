خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: امامزاده محسن(ع) معروف به امامزاده کوه، یکی از زیباترین و مشهورترین امامزاده‌های همدان به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای خوش آب‌وهوا و ییلاقی، موردتوجه مسافران و گردشگران است.

امامزاده بر فراز تپه‌ای در دامنه شمالی کوهستان الوند

بقعه این امامزاده بر فراز تپه‌ای در دامنه شمالی کوهستان الوند و در انتهای دره سرسبز و مصفای برفین (وفرجین) قرارگرفته و به همین دلیل به امامزاده کوه نیز شهرت یافته است.

فاصله امامزاده کوه تا شهر همدان نزدیک به ۱۵ کیلومتر است و مسیر آن از شهر مریانج و روستای سولان، توئین، موئین و وفرجین می‌گذرد.

تاریخ ساخت بقعه بر اساس شناسنامه آن، قرن هفتم هجری است که به دوره ایلخانیان می‌رسد و به شماره ۸۲۴ در سال ۴۷ در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است.

بقعه امامزاده محسن(ع) که به‌واسطه قرار داشتن بر فراز تپه‌ای در دامنه شمالی الوند در زبان عامه مردم به امامزاده کوه شهرت یافته با داشتن حدود ۷۰۰ سال سابقه تاریخی ظرفیتی مهم برای رونق گردشگری مذهبی همدان محسوب می‌شود.

اتصال گنج‌نامه به امامزاده محسن از طریق جاده دسترسی

بر همین اساس اتصال گنج‌نامه به امامزاده محسن از طریق جاده دسترسی ازجمله طرح‌هایی است که با تصویب کلانشهر همدان در سال ۱۳۸۸ ارائه شد به‌گونه‌ای که در این برنامه تله‌کابین گنج‌نامه تا قسمتی‌هایی از این منطقه توسعه می‌یابد.

حفظ بافت طبیعی محیط روستایی در این طرح اولویت است به‌گونه‌ای که توسعه صنایع‌دستی روستایی، استفاده از پتانسیل‌های موجود، تلاش برای ماندگاری روستاییان در روستا و استفاده از جوانان تحصیل‌کرده روستایی در توسعه بومی منطقه در اهداف مدنظر تعریف‌شده است.

این طرح ضمن نگاه کلان به دو عنوان همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین و کلانشهری همدان در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به‌ویژه توسعه در حیطه گردشگری تعریف‌شده است.

شهریورماه پارسال مسیر روشنایی امامزاده محسن(ع) همدان انجام و از چند ماه قبل نیز عریض و بهسازی مسیر گردشگری امامزاده محسن(ع) در دستور کار قرارگرفته است در همین راستا شهریورماه پارسال مسیر روشنایی امامزاده محسن(ع) همدان انجام و از چند ماه قبل نیز عریض و بهسازی مسیر گردشگری امامزاده محسن(ع) در دستور کار قرارگرفته است.

استاندار همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خوشبختانه هم راه و شهرسازی و هم راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کار عریض و بهسازی مسیر گردشگری امامزاده محسن(ع) را شروع کرده‌اند، گفت: در دو مسیر رفت‌وبرگشت کارها در حال انجام است.

محمدناصر نیکبخت بابیان اینکه کارها به‌سرعت در حال انجام است، گفت: اعتبارات موردنیاز برای اجرای هر چه سریع‌تر طرح تأمین خواهد شد.

وی بابیان اینکه باید از این فرصت خدادادی که در کشور کم‌نظیر است، استفاده کرد، گفت: مناظر بکر امامزاده کوه همدان به‌خوبی قادر به جوابگویی به گردشگران خواهد بود.

باید کارهای اساسی صورت گیرد تا تردد مردم، گردشگران و زوار به این مکان آسان‌تر شود استاندار همدان بابیان اینکه باید کارهای اساسی صورت گیرد تا تردد مردم، گردشگران و زوار به این مکان آسان‌تر شود، گفت: باید زمینه رفاه بیشتر مهیا شود.

وی بابیان اینکه در باز کردن مسیرها به آن دسته از اهالی روستاها که زمین‌های آن‌ها در مسیر قرار داشت کمک شد کما اینکه همکاری بسیار شایسته‌ای با مسئولان اجرای طرح داشتند؛ گفت: نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی طی مذاکراتی با مردم و نیز انجام پیگیری‌ها از طریق سازمان‌های مرکزی در ایجاد این فکر و تأمین پاره‌ای از اعتبارات نقش داشت.

توسعه راه رفت و راه برگشت امامزاده کوه

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص بابیان اینکه کارهای خوب و مناسبی برای توسعه گردشگری امامزاده کوه همدان انجام‌شده است، گفت: بنا بر دستور استاندار همدان برای توسعه راه رفت و راه برگشت این جاذبه گردشگری مذهبی در استان همدان اقداماتی انجام‌شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی بابیان اینکه کشاورزان این منطقه نیز با مشکلاتی روبرو بودند که برای رفع آن نیز دستوراتی صادرشده است، گفت: مبلغ ۳ میلیارد تومان استانداری همدان برای اجرای طرح کمک کرده است.

وی بابیان اینکه معادل همین مبلغ و به میزان ۳ میلیارد تومان نیز از طریق وزارت راه و سازمان میراث فرهنگی مساعدت خواهد شد، گفت: امروز این مسیر به‌عنوان یک مسیر گردشگری شناخته‌شده است.

چهار منطقه گردشگری امامزاده محسن، حوزه سد اکباتان، ابرو و گنج‌نامه در پروژه کلانشهر همدان تعریف‌شده است نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: چهار منطقه گردشگری امامزاده محسن، حوزه سد اکباتان، ابرو و گنج‌نامه در پروژه کلانشهر همدان تعریف‌شده است، که امامزاده محسن به علت طبیعت بکر و زیبا و وجود بقعه مبارک امامزاده محسن به لحاظ تاریخی (خود ساختمان امامزاده ثبت ملی در آثار تاریخی کشور شده است) و حوزه مذهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حاجی بابایی بابیان اینکه این چهار حوزه جزء کلانشهر همدان و به‌صورت باغ شهر تعریف‌شده‌اند، گفت: هدف آن است که با حفظ بافت روستایی و ایجاد زمینه‌های اشتغال بومی برای روستاییان بدون دست‌کاری در طبیعت بکر منطقه از ظرفیت گردشگری آن استفاده شود.

وی اظهار داشت: باید به‌گونه‌ای گردشگری در این منطقه توسعه داده شود که توریسم روستایی با حفظ بافت اصلی و باهدف استفاده از این ظرفیت ارزشمند تقویت شود.

اما گذشته از اقدامات انجام‌شده در راستای عریض و بهسازی مسیر گردشگری امامزاده محسن(ع) تلاش‌هایی نیز برای مناسب‌تر کردن محوطه امامزاده محسن(ع) و آسایش مسافران و زائران انجام‌شده که مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام‌شده برای توسعه گردشگری مذهبی امامزاده کوه بابیان اینکه هرساله شمار گردشگران آستان مقدس امامزاده محسن (ع) در همدان افزایش پیدا می‌کند، گفت: زیرساخت‌هایی برای توسعه گردشگری این منطقه نیاز بود.

یک سالن نماز به مساحت ۴۰۰ مترمربع با سقف سبک و با صرف ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل کمک‌های خیرین در کنار بقعه احداث شد حجت‌الاسلام محمد کاروند سرویس بهداشتی، پارکینگ و سالن نماز را از نیازهای این مجموعه برشمرد و ادامه داد: در پی نیازسنجی صورت گرفته یک سالن نماز به مساحت ۴۰۰ مترمربع با سقف سبک و با صرف ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل کمک‌های خیرین در کنار بقعه احداث شد.

وی از ساخت ۴۰ چشمه سرویس بهداشتی شامل ۲۰ چشمه برای بانوان و ۲۰ چشمه برای آقایان در این مجموعه اشاره کرد و بابیان اینکه سرویس بهداشتی بانوان بهره‌برداری شده و سرویس بهداشتی آقایان در حال ساخت و تکمیل است، گفت: ۱۰۰ میلیون تومان برای این پروژه که ۲۰۰ مترمربع زیربنا دارد تأمین اعتبارشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از پیش‌بینی ساخت ۳ هزار مربع پارکینگ در این مجموعه خبر داد و گفت: اقدامات لازم در راستای زیرسازی و محصور کردن محوطه انجام‌شده تا زائران و مسافران خودرو خود را در محیطی سرپوشیده قرار دهند.

حجت‌الاسلام کاروند بابیان اینکه حدود ۵۰ میلیون تومان نیز برای این بخش هزینه شده است، گفت: در راستای محوطه‌سازی نیز اقداماتی انجام‌شده تا محل اتراق مسافران مناسب شود.

برپایی خیمه در امامزاده کوه

وی بابیان اینکه در راستای زیر سایه قرار گرفتن زائران محوطه‌سازی از طریق برپایی خیمه توسط داربست نیز در دستور کار قرار گرفت، گفت: این اقدام در ضلع شمالی بقعه اجرایی شده است.

حجت الاسلام کاروند به وجود بیشه و باغ در اطراف بقعه امامزاده محسن(ع) همدان نیز اشاره کرد و بابیان اینکه در این باغ درختان صنوبر کاشته شده است، گفت: مابین درختان محوطه‌سازی می‌شود.

وی بابیان اینکه سال گذشته بخش آب‌رسانی و کانال آب را تأمین کردیم و امسال نیز ادامه محوطه‌سازی انجام خواهد شد، گفت: وسعت باغ موردنظر ۲ هزار مترمربع است و تاکنون ۴۰ میلیون تومان در این باغ هزینه شده و ۷۰ میلیون تومان دیگر برای ادامه کار نیاز است.

سالانه ۱۵ میلیون تومان برای برپا کردن سقف داربستی و خیمه زدن هزینه می‌شود مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان آب‌رسانی به درختان و کف سازی و آماده‌سازی باغ برای نشستن زائران امسال نیز ادامه خواهد یافت، گفت: سالانه ۱۵ میلیون تومان برای برپا کردن سقف داربستی و خیمه زدن هزینه می‌شود.

وی از مرمت گنبد امامزاده محسن(ع) همدان طی سال جاری خبر داد و بابیان اینکه گنبد ترک برداشته بود و در زمان بارش‌ها نم به داخل بقعه نفوذ می‌کرد، گفت: این اقدام توسط میراث فرهنگی و در قالب مرمت بنای تاریخی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه جالیز محوطه به وسعت ۴۰۰ مترمربع نیز صورت گرفت، گفت: در راستای تثبیت مالکیت اراضی سیستم حقوقی اداره کل وارد عمل شد و برای ۲ هزار مترمربع زمینی که معارض پیداکرده بود سند صادر کرد.

اقدامات جدی در راستای تبدیل کردن امامزاده کوه همدان به جاذبه گردشگری از دو سال و نیم گذشته آغازشده است مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان بابیان اینکه اقدامات جدی در راستای تبدیل کردن امامزاده کوه همدان به جاذبه گردشگری از دو سال و نیم گذشته آغازشده است؛ گفت: پس از تعریف مسیر گردشگری امامزاده محسن(ع) کارها سرعت گرفت.

وی برنامه‌ریزی برای ساخت زائرسرا را مورداشاره قرارداد و بابیان اینکه اجرای طرح جامع امامزاده محسن(ع) نیازمند اعتبارات میلیاردی است و حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: در این طرح جامعه خدمات رفاهی، هتل و سایر نیازها تعریف‌شده است.

حجت الاسلام کاروند بابیان اینکه اعتبارات برای انجام چنین اموری از چند محل تأمین می‌شود، گفت: منابع اوقاف و امور خیریه از سازمان مرکزی، درآمد ضریح، کمک‌های خیرین و کمک‌های موردی فرمانداری مجموع اعتبارات را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه درآمد ضریح بسیار اندک است و حتی جوابگوی نیاز خادمان نیز نیست، گفت: بیشتر اعتبارات از محل کمک‌های خیرین تأمین می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان یادآور شد: سال گذشته درمجموع اعتباری معادل ۸۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی امامزاده محسن(ع) هزینه شده است.

اهمیت و عظمت امامزاده محسن(ع) همدان تا جایی است که تنها امامزاده ای بود که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۳ در سفر به استان همدان به زیارت آن رفتند.

بقعه متبرکه امامزاده محسن (ع) نه تنها جنبه مذهبی بلکه جنبه گردشگری و توریستی دارد و آشنایی بیشتر مردم با این بقعه متبرکه نیاز به فرهنگسازی از سوی متولیان دارد که شاید تعریف منطقه گردشگری امامزاده محسن قدمی در این راستا محسوب شود.