اردوی تیم فوتبال برق شیراز در امارات لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی صعود تیم برق شیراز به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی و به علت کمبود زمان برای برگزاری اردوی خارج از کشور، کادر فنی این تیم تصمیم گرفت سفر خود به کشور امارات را لغو کند.

همچنین در پایان بازی عصر روز گذشته برابر سرخپوشان دلوار افزار در مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابتها که با برتری دو بر صفر تیم برق شیراز به پایان رسید، تمرینات این تیم به مدت دو روز تعطیل شد.

بر این اساس دور جدید تمرینات برق برای حضور در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر و مسابقات جام حذفی از روز شنبه آغاز می شود اما به علت کمبود وقت اردوهای آماده سازی این تیم تنها در شیراز برگزار خواهد شد.

این تیم روز اول بهمن ماه در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم صباباتری به میدان می رود و به علت اهمیت این مسابقه کادر فنی این تیم ترجیح داد از برگزاری اردوهای کوتاه مدت در داخل و خارج کشور صرف نظر کند.

البته پیش از این قرار بود شاگردان ذوالفقارنسب به دعوت تیم الهلال امارات در زمان تعطیلات نیم فصل و از روز 22 تا 30 دیماه اردویی را در کشور امارات برگزار کرده و دو دیدار تدارکاتی را مقابل این تیم اماراتی برگزار کنند که با توجه به زمان اندک تا بازی با صباباتری این اردو لغو شده است.