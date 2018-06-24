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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

مدیرکل زندان‌های خراسان‌جنوبی:

۶۰درصد زندانیان خراسان‌جنوبی غیر بومی هستند/۷۵درصد جرائم موادمخدر

۶۰درصد زندانیان خراسان‌جنوبی غیر بومی هستند/۷۵درصد جرائم موادمخدر

بیرجند- مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان‌جنوبی گفت: ۶۰ درصد زندانیان خراسان‌جنوبی غیر بومی و ۴۰ درصد بومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر علی هاشمی صبح یکشنبه در نشست خبری هزینه کرد اعتبارات طرح ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار کرد: در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سال ۹۵ حدود ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان و در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار داشتیم.

مدیرکل زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌جنوبی بیان کرد: ۹۳ درصد زندانیان خراسان‌جنوبی مرد و ۷۵درصد جرائم زندانیان نیز مرتبط با مواد مخدر است.

هاشمی با بیان اینکه ۶۰ درصد زندانیان خراسان‌جنوبی غیربومی و ۴۰ درصد بومی هستند، ادامه داد: هزار و ۳۰۸ خانواده زندانی تحت پوشش پنج انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان خراسان‌جنوبی هستند.

وی افزود: این خانواده‌ها دو هزار و ۷۲۹ فرزند دارند که اگر مورد حمایت قرار نگیرند دچار آسیب‌های متعددی می‌شود.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌جنوبی گفت: در سال ۹۷ شوراهای حل اختلاف وارد زندان‌های خراسان جنوبی شد که پرونده‌های وارده به آن  حدود ۵۰ درصد خروجی مثبت داشته و به توافق منجر شده است.

هاشمی اظهار کرد: وقتی یک نفر وارد زندان می‌شود برای او پنج پرونده شخصیتی تشکیل شده و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا  علمی تر بتوان به او کمک کرد.

وی با اشاره به دوره‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای همسران زندانیان در خراسان‌جنوبی بیان کرد: در هر دوره ۳۰ نفر از همسران زندانیان آموزش دیدند و در مجموع هزار و ۳۰۰ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان‌جنوبی یادآور شد: پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از طلاق و ارتقاء مهارت‌های زندگی از جمله این آموزش‌ها بوده است.

کد مطلب 4329123

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