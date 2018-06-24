اقدام عملی مترو در زمینه شفافیت مالی/انتقادات ریشه در بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شیرازی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در حاشیه بازدید از متروی تهران در جمع خبرنگاران گفت: وظیفه سیستم نظارتی این است که به صورت مداوم مجموعه ها و ارگان های شهرداری را مورد بازرسی قرار دهد. امروز هم طبق برنامه و با هدف رسیدگی به بخش های مختلف حمل و نقل شهری، بازدیدی از مجموعه بهره برداری متروی تهران داشتیم.

وی افزود: در این بازدید علاوه بر شنیدن راهبردهای کلان مجموعه با پرسنل مترو نیز صحبت کردیم و ضمن استفاده از مترو با مردم شریف تهران نیز صحبت هایی داشتیم.

شیرازی ادامه داد: یکی از تأکیدات ویژه شهردار تهران توجه به ناوگان حمل و نقل ریلی است که سازمان بازرسی براساس وظیفه ذاتی این دستور را در اولویت قرار داده است.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تأکید کرد: ما امروز با مترو شروع کردیم و به زودی بازدیدهایی از سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی خواهیم داشت.

وی یادآور شد: میزان رضایت شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی قابل قبول است ضمن اینکه رونمایی از سامانه جامع مترو نشان می دهد، مدیران مترو به سمت گوی شیشه ای در زمین شفافیت حرکت کردند.

شیرازی خاطرنشان کرد: مترو با نگاه خوبی از سوی شهروندان مواجه است و امیدواریم نقاط کاستی که وجود دارد و عمدتا به بودجه مربوط می شود با کمک شورای شهر، دولت و شهرداری مرتفع شود.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران به رونمایی از سامانه جامع مترو اشاره و تصریح کرد: اقدامی مهم است که امیدواریم تمام مجموعه های شهرداری به این سمت حرکت کند. ایجاد سامانه جامع گامی موثر در زمینه شفاف سازی مالی است که مترو در این زمینه ترموستات عمل کرده است.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما ایجاد گوی شیشه ای است که امیدواریم در مدیریت شهری شاهد آن باشیم.