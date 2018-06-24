به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین دوره مسابقات بین المللی ووشو جام پارس در گرگان، صبح یکشنبه تالوکاران در سه فرم «چانگ چوان»، «نان دائو» و «تای چی چوان» به اجرا پرداختند که این رقابت ها با درخشش ووشوکاران کشورمان همراه بود.

در فرم چانگ چوان ۶ تالوکار با یکدیگر رقابت کردند که سامان احمدی با ۹.۳۵ امتیاز و بهروز بخشی زاده با ۸.۹۳ امتیاز هر دو از پارس جنوبی به ترتیب مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند و آدیتیا کومار از هندوستان با ۸.۹۱ امتیاز موفق به کسب مدال برنز شد.

در فرم نان دائو رقابت بین پنج تالوکار بود که در نهایت مصطفی حسن زاده از پارس جنوبی با ۹.۴۰ امتیاز مدال طلا را کسب کرد، امیرحسین رمضانی از گرگان با ۹.۰۵ امتیاز دوم شد و نیراج کومار از هندوستان با ۸.۹۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

در فرم تای چی چوان هم فقط چهار تالوکار برای رقابت حاضر بودند که علی وطن خواه از پارس جنوبی با ۹.۴۳ امتیاز قهرمان شد، محمد یزدانی از گرگان با ۹.۳۲ امتیاز مقام دوم را کسب کرد و نائوخومبا متل از هندوستان با ۹.۱۵ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

رقابت‌های بخش تالو ظهر دوشنبه به پایان خواهد رسید که در این روز ۲۶ تالوکار در فرم‌های دائو شو، گون شو، جیان شو، چیانگ شو، نان چوان، نان گون و تای چی جیان به اجرای فرم می‌پردازند.

لازم به ذکر است؛ در هفتمین دوره مسابقات بین المللی ووشو جام پارس که به میزبانی گرگان در حال برگزاری است، تیم‌های پارس جنوبی، گرگان، ویتنام، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، لبنان و سوئد در ۹ وزن ساندا و ۱۱ فرم تالو با یکدیگر رقابت می‌کنند.