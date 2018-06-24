تصادف در زنجان دوکشته برجای گذاشت

سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد رخبهرخ یک دستگاه تریلر با یک دستگاه خودروی سواری پیکان در آزادراه زنجان به قزوین دو فوتی برجا گذاشت.
وی اظهار کرد: در این تصادف سه نفر هم مصدوم شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارششده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده خودرو سواری پیکان اعلام کرد.
شیرمحمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرمافزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامهریزی کنند.
شیرمحمدی تأکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جادهها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان بهمحض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پارکینگ اقدام به استراحت کنند .
نظر شما