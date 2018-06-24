پیشرفت ۵۳ درصدی دوخطه کردن راه آهن تهران-قزوین-زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی خدایی گفت: دو خطه کردن خط تهران-قزوین-زنجان. بزرگترین پروژه ای است که در این حوزه اجرا می‌شود. این پروژه اکنون در حدود ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: این پروژه در ۴ قطعه از قزوین تا زنجان تقسیم شده و کارگاه‌ها در اکثر قطعات فعال هستند. ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه تخصیص داده شده و اکنون پیمانکاران ۳۵۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

مدیر کل راه آهن شمال غرب درباره برنامه این راه‌آهن برای سفرهای تابستانی گفت: برنامه داریم مشکلات جزئی پیش رو را برطرف کنیم و آماده سفرهای تابستانی شویم. در تابستان افزایش قطار نداریم اما ظرفیت قطارها و ضریب اشغال افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد : بر خلاف سایر مدهای حمل و نقل که سال گذشته با کاهش مسافر مواجه بودند، حوزه ریلی شاهد ۴.۱ درصد افزایش حمل و نقل بوده و امسال نیز این رشد حفظ شده است.

خدایی افزود: کیفیت خدمات داخل قطار هم در حال افزایش است تا با اقبال بیشتری روبه رو شود.

این مقام مسئول در شرکت راه آهن در انتها با اشاره به برقراری قطارهای گردشگری در خط شمال غرب گفت: قصد داریم در تابستان و ایام خاص در منطقه شمال غرب، مانند یوم العباس در ماه محرم یا جشنواره آش زنجان از این قطار گردشگری استفاده کنیم.