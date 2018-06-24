همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای با یک دانشگاه آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در دیدار سلیمان پاک سرشت رئیس این سازمان و دوست محمدیان، نماینده و مدیر پروژه ایران دانشگاه علوم کاربردی آلمان توافقات اولیه در خصوص آموزش نیروی کار مورد نیاز این کشور از ایران حاصل شد. بر پایه این گزارش مقرر شده است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مقدمات مهارت آموزی، تایید مدارک مهارتی و نیز آموزش زبان آلمانی متقاضیان کار در آلمان را فراهم آورده و پس از برگزاری آزمون زبان توسط سازمان سنجش آموزش کشور، افراد واجد شرایط برای یک دوره آموزشی و در نهایت جذب در بازار کار کشور آلمان به دانشگاه علوم کاربردی معرفی شوند.

به اساس پیش نویس این توافق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان شریک و همکار اصلی دانشگاه علوم کاربردی در ایران در حوزه آموزش هایی فنی و حرفه ای مشغول به کار می شود.

پاک سرشت، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این جلسه گفت: مرکز تربیت مربی این سازمان علاوه بر امکانات آموزش مهارتی آمادگی دارد که دوره های آموزش زبان آلمانی با جهت گیری آموزش های فنی و حرفه و منطبق با استانداردهای TELC را برگزار و افراد را برای اخذ آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی کند

گفتنی است بر پایه مذاکرات صورت گرفته طرفین توافقاتی برای مبادله مربیان، کارآموزان و طراحی و تعریف استانداردهای آموزش مهارتی و نیز برگزاری رویدادهای بین المللی انجام دادند. این تفاهم نامه در روزهای آتی پس از نهایی شدن متن آن منتشر خواهد شد.

دانشگاه علوم کاربردی آلمان (FHM) که پیش از این تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف در زمینه ایجاد دوره های مشترک مهندسی عمران، تأسیس آزمون های زبان انگلیسی و آلمانی و تأسیس پژوهشکده مشترک مطالعات انرژی و محیط زیست داشته است از دانشگاه های مطرح کشور آلمان در زمینه تامین نیروی متخصص و ماهر صنایع کوچک این کشور صنعتی است و ارتباط نزدیکی با صنایع این کشور دارد.