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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

جانشین فرمانده سپاه حضرت امیر المومنین (ع) استان ایلام:

مقدمات برگزاری مراسم جشن آزادسازی مهران فراهم است

مقدمات برگزاری مراسم جشن آزادسازی مهران فراهم است

ایلام-جانشین فرمانده سپاه حضرت امیر المومنین (ع) استان ایلام گفت: مقدمات برگزاری مراسم جشن آزادسازی مهران فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی روز یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری آیین گرامیداشت آزادسازی مهران  گفت: در ویژه برنامه امسال مهمانانی از استان های قم، تهران، البرز و استان های شمال کشور که در آزادسازی مهران نقش و حضور داشتند دعوت شده است.

وی افزود: در مجموع پیش بینی شده که حدود چهار تا شش هزار نفر از سراسر استان ایلام و استان های دعوت شده در این برنامه حضور داشته باشند که سه هزار نفر از طرف شهرستان مهران و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز از شهرستان ایلام و دیگر نقاط استان در این برنامه حضور خواهند داشت.

شاکرمی افزود: این برنامه امسال برای اولین بار در نقطه ایثار ( قلاویزان ) عصر روز دهم تیرماه در سطح ملی برگزار می شود در حالی که سنوات گذشته این برنامه در شهرستان مهران و درحد استانی برگزار می شد.

وی استقرار ۱۰ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل مردم، نمایشگاه کتاب با موضوع دفاع مقدس، ایجاد سه ایستگاه پذیرایی و سه مرکز درمانی سیار را از دیگر فعالیت های جنبی این برنامه عنوان کرد.

شهرستان مرزی مهران بعد از چندین بار دست به دست شدن توسط نیروهای عراقی و ایرانی سرانجام۱۰ تیر ماه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای یک و با رمز یا ابوالفضل (ع) آزاد شد.

استان ایلام در طول هشت سال جنگ تحمیلی سه هزار شهید را تقدیم انقلاب کرد.

کد مطلب 4329144

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