به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مسعود صفییاری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی مولود انقلاب اسلامی و بر خاسته از متن انقلاب است و در چارچوب تعیینشده فعالیتهای خود را انجام میدهد.
وی اظهار کرد: مأموریتهای ویژهای با راهبردهای ویژه برای سازمان در نظر گرفتهشده و این اقدام تجلیل از یک رویکرد و نگاه ویژه است و این سازمان متناسب با اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: آنچه مطالبه امام راحل از سازمان تبلیغات اسلامی بود بیان و تعبیر ویژه در حوزه سازمانی است و تبیین چارچوب اسلام ناب محمدی ازجمله مأموریتهای یک سازمان است.
صفی یاری تأکید کرد: ترویج فرهنگ دینی متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی از اهداف مهم تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی است.
وی افزود: کار ویژه سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت در حوزه مقاومسازی اجتماعی بوده و طرح مقاومسازی اجتماعی در شهر زنجان بهصورت جدی آغازشده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: آسیبهای اجتماعی طلاق ، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیهنشینی را شامل میشود و پایگاههای مقابله با آسیبهای اجتماعی در کوی شهدا، کوی نجفآباد، کوی وحدت، فاطمیه و به بیسیم و اسلامآباد راه اندازی شده و درمجموع هزار و ۱۴۶ فعالیت در قالب طرح آسیبهای اجتماعی در این مناطق در سال گذشته اجرا شد.
صفی یاری افزود: در سال گذشته ۶۵ فعالیت در موضوع خشونت، ۲۲۹ فعالیت در حوزه مفاسد اخلاقی، ۶۱۲ برنامه در حوزه حاشیهنشینی و ۲۰ فعالیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد اجرا شد.
وی تصریح کرد: طی سال گذشته یک تفاهمنامه دو جانبه و چندجانبه در قالب بحث پیشگیری از اعتیاد بین سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تفاهم سه جانبه سازمان تبلیغات اسلامی ، شورای مواد مخدر و وزارت کشور منعقد شد و در قالب این تفاهمنامهها ۹۶ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به کاهش ۸۵ درصدی اعتبارات تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: تنها ۶۰ میلیون تومان به این اداره کل از سوی استانداری تخصیص یافت.
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