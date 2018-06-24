روش شهدا را باید در مدیریت کشورمان پیاده کنیم

به گزارش خبرنگارمهر، سردار حمزه فلاح امروز یکشنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران و کارکنان نمونه قوه قضاییه استان در سنندج با تاکید براینکه امروز باید فرهنگ ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی را در جامعه نهادینه کنیم، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ نجات بخشی است که سرشار از عشق به خدا و خدمت گذاری و روحیه جهاد و گذشت است.

وی عنوان کرد: با این روحیه شهادت طلبی و ایثارگری رزمندگان در مقابل دشمنان سینه سپر کردند و پیروزمیدان شدند.

وی اضافه کرد: اگر خواهان حل مشکلات و کرامت،عزت و امنیت کشورمات هستیم باید به ادبیات دفاع مقدس برگردیم که نشات گرفته از فرهنگ ناب اسلام و عاشورا است.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان‌ اضافه کرد: امروز باید رفتار و کردار و عمل ما در عرصه های مختلف سیاسی امنیتی و اجتماعی برگرفته از ادبیات دفاع مقدس باشد.

سردار فلاح با تاکید براینکه رسم شهدا را باید در مدیریت خود در جامعه پیاده کنیم، اظهارداشت: همه ما مسئولیت داریم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه و پیاده سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه اهالی رسانه ها و هنرمندان امروز مسئولیت ترویج این فرهنگ نجات بخش را برعهده دارند، اضافه کرد: جامعه ای که در آن ایثار و شهادت و فداکاری نباشد،محکوم به شکست است.

وی عوامل پیروزی در هر جامعه ای را مستلزم وجود رهبری و انسان های فداکار ذکر کرد و افزود: رهبر در تهدیدهای مختلف بخوبی مردم را هدایت کردند و موفقیت را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: بیداری اسلامی در بسیاری از کشورها ایجاد شد ولی چون رهبری نداشتند موفقیتی هم به دنبال نداشت.

سردار فلاح ادامه داد: می طلبد برای کسب موفقیت و پیروزی انسان های فداکار در جامعه شناسانده و به مردم معرفی شوند.