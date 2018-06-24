دولت کمتر از ۵ درصد تعهداتش به مترو را پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در حاشیه بازدید رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از این مجموعه در جمع خبرنگاران گفت: اولویت های سه گانه ما ارتقاع سطح سرویس دهی به مردم، شفاف سازی مالی و خدماتی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها است.

وی اضافه کرد: ما آخرین پولی که از دولت گرفتیم مربوط به سال ۹۵ است که باید ۳۰۰ میلیارد یارانه از دولت دریافت می کردیم که در نهایت دولت ۱۰ میلیارد یارانه به ما پرداخت کرد یعنی زیر ۵ درصد از تعهدات.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو اضافه کرد: قیمت بلیت در سال ۹۶ مبلغ ۸۰۰ تومان بود اما متوسط دریافتی ما ۴۶۵ تومان بوده است چون بسیاری از شهروندان کارت اعتباری داشتند.

وی افزود: امسال قیمت بلیت هزار تومان شده که برآورد ما این است از هر بلیت ۶۵۰ تومان دریافتی داشته باشیم.

نوبخت اضافه کرد: در واقع ۲۵ درصد از اعتبارات ما از طریق مردم بوده و مابقی یارانه ای است که دریافت می کنیم. لذا به دنبال درآمدهای پایدار هستیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت: یکی از این منابع استفاده از ماده ۱۲ است. یعنی هرجا صرفه جویی در سوخت صورت بگیرد، دولت از آن حمایت می کند. ما به دنبال اجرایی کردن قرارداد ماده ۱۲ هستیم که به ازای هر مسافر و اضافه کردن واگن، ۹.۸ سنت شرکت نفت به مترو اعتبار پرداخت می کند.

وی درباره وضعیت این قرارداد گفت: ما در اواخر دوره نجفی مقدمات این تفاهم نامه را با شرکت نفت انجام دادیم و امیدواریم در ۳ ماهه دوم سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اقدام دیگر گفت: یکی از کارهای ما تلاش برای کنترل هزینه ها بوده است. ما ۹۰ درصد هزینه هایمان در بخش غیرعملیاتی را کاهش دادیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو با بیان اینکه اعتبارات برای اورهال قطارها کافی نیست، گفت: هر ماه ۲ قطار به اورهال می رسد در حال حاضر ۷۰ قطار به اورهال رسیده اما ما فقط ۱۴ قطار را اورهال کردیم.

نوبخت با بیان اینکه یکی از اقدامات قابل توجه مترو برگزاری مجمع عمومی شرکت در خردادماه بوده، گفت: برای شرکت بزرگی که در سال ۷۰ هزار سند مالی دارد، برگزاری مجمع کار بزرگی بوده است که در این مدت برگزار شد.

وی به بحث تبلیغات اشاره کرد و گفت: متاسفانه بر اثر مصوبه شورا ما باید تبلیغات مترو را به سازمان زیباسازی بسپاریم اما روند این کار بسیار کند شده است. ما پیش از این یک و نیم تا دو میلیارد از تبلیغات درآمد داشتیم که این مبلغ اکنون به شدت کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو به چهارمین اقدامی که مترو انجام داده اشاره کرد و گفت: ما به شدت به دنبال شفافیت بیشتر هستیم. این موضوع کمک می کند که فرآیندها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. در همین راستا شاهد رونمایی از سامانه عملکرد مترو بودیم.

درخواست از شهرداری برای خرید تجهیزات پیش از آغاز تحریم های جدید

نوبخت در ادامه با اشاره به تحریم های جدیدی که از آذرماه آغاز می شود، گفت: تحریم ها به صورت مرحله ای است و تا ماه نوامبر (آذرماه) مرحله اول آن به پایان می رسد و پس از آن شاهد تحریم های سختگیرانه تری خواهیم بود.

وی اضافه کرد: ما از شهرداری برای تامین منابع مالی کمک بیشتری می خواهیم تا در این فاصله تجهیزات حیاتی را خریداری و وارد کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو افزود: ما اعتباری که از شهرداری می گیریم مستقیم به حقوق و مزایا می رسد. درآمدهای ثانویه را در اختیار پیمانکاران قرار می دهیم لذا پس انداز کافی برای خرید تجهیزات جدید نداریم.

وی گفت: امیدوارم شاهد حمایت جدی تر شهرداری برای تامین منابع مالی به منظور خرید تجهیزات حیاتی برای مترو باشیم.