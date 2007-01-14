50 درصد هزینه چاپ مقالات دانشجویان تامین می شود / محدودیتی در بودجه پژوهشی اعضای هیئت علمی وجود ندارد

دکتر سلیمان محمدی سامانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های حمایتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تسهیل فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی این دانشگاه افزود: دانشگاه محدودیتی در ارائه بودجه پژوهشی به اعضای هیئت علمی ندارد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: دانشگاه همچنین برای تشویق پژوهشگران، از اعضای هیئت علمی که در دانشگاه، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی طرح های نمونه و خوبی ارائه می کنند با جوایزی از جمله سفر حج عمره و جوایز نقدی تقدیر می کنند.

وی درباره حمایت از کمیته های تحقیقات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه می توانند طرح های پژوهشی با بودجه کمتر از 2 میلیون ریال را بدون طی مراحل اداری تأیید کنند و طرح هایی با بودجه کمتر از 10 میلیون ریال را نیز تنها با داوری هیئت علمی و بدون طی مرحله شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسانده و برای عملیاتی کردن آن اقدام کنند.

محمدی سامانی یاد آور شد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز 50 درصد هزینه چاپ مقالات دانشجویان را تقبل می کند. همچنین حدود 4 میلیون ریال برای اعزام دانشجویان دوره های پائین تر از دکتری و 5 میلیون ریال نیز برای اعزام دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی به کنگره های خارجی در قالب طرح پژوهشی را به عنوان بخشی ازهزینه سفر به دانشجویان می پردازد.

وی با اشاره به دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 299 مقاله در مجلات معتبر به چاپ رسانده اند که از این میان 171 مقاله در ISI و Pob Med نمایه شده، 36 مقاله در مجلات بین المللی غیر از ISI و Pob Med نمایه شده و 37 مقاله نیز در مجلات فوق تخصصی با درجه بین المللی نمایه شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: همچنین 43 مقاله از سوی محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجلات داخلی و 12 مقاله نیز در مجلات خارجی به چاپ رسیده است که هنوز در سایت خاصی نمایه نشده است.

به گفته وی بر اساس رده بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 84 توانسته است بر اساس امتیاز تراز شده بدست آمده در ارزیابی رتبه سوم را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور پس از تهران و اصفهان کسب کند. البته دلیل برتری دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و اصفهان را نیز می توان در تعداد بیشتر اعضای هیئت علمی این دو دانشگاه نسبت به دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانست.

محمدی سامانی نسبت بودجه پژوهشی به بودجه کل دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8/0 درصد را اعلام کرد و گفت: 538 عضو هیئت علمی پژوهشگر در این دانشگاه حضور دارند. دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای 16 مرکز تحقیقاتی است که از این تعداد 10 مرکز مصوب، 3 مرکز دارای ردیف بودجه مستقل، سایر مراکز نیز وابسته به بودجه و هزینه های جاری دانشگاه هستند. همچنین مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه در رتبه دوم کشوری قرار دارد.