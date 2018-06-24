آیین نامه تماشاخانه های خصوصی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، شهرام کرمی در نشست صمیمی با مدیران تماشاخانه های خصوصی با بیان این مطلب که سالن های خصوصی منفک از اداره کل نیستند و همان طور که هدف دولت تقویت بخش خصوصی بوده و هست برگزاری دوره ای چنین جلساتی لازم خواهد بود. اعتقاد دارم که ظرفیت سالن های خصوصی برای تئاتر نعمت است. دولت بدون سرمایه های بخش خصوصی نمی توانست پاسخگوی هنرمندان باشد بنابراین وظیفه خودمان می دانیم با این تئاتر تعامل و همکاری داشته باشیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی تاکید کرد: وقتی در چهارچوب و مقررات مشخص پیش برویم و وظایف هر بخش به روشنی تعریف شده باشند، همکاری و تعامل درستی شکل خواهد گرفت.

وی با بیان این نکته که در این زمان مقررات تماشاخانه های خصوصی منسجم شده، هنرمندان سالن ها را شناخته اند، سالن ها تجهیز شده و استانداردهایی برای سالن ها ایجاد شده است، افزود: چهارچوب سیاست ها و وظایف اداره کل هنرهای نمایشی صیانت از جایگاه تماشاخانه های خصوصی، درک مشکلات سالن ها و کمک به رفع آن هاست. بی شک شما نیز در قبال هنرمندان و اداره کل وظایفی برعهده دارید.

شهرام کرمی در ادامه از مهدی شفیعی یاد کرد که با اعتماد به بخش خصوصی گام های موثری در این زمینه برداشته و همواره دغدغه تماشاخانه های خصوصی را دارد، گفت: در این راستا برای تدوین آیین نامه تئاتر خصوصی پیشقدم شدیم که در آن اهداف و وظایف بخش های دولتی، هنرمندان و تماشاخانه های خصوصی آمده است. این آیین نامه پس از تایید خانه تئاتر و توافق شما اجرایی می شود.

وی این آیین نامه را سند جامع تماشاخانه های خصوصی دانست که در چهار محور اصلی تنظیم شده که وظایف اداره کل هنرهای نمایشی، هویت سالن های خصوصی مانند شورای هنری، درجه بندی سالن ها، قوانین و مقررات نظارتی و نکات دیگر در آن تعریف شده است.

در ادامه این جلسه هر یک از سالن ها به طرح مسائل و راه کارهایی برای رفع مشکلات پرداخت.

مباحثی همچون حمایت مالی از تماشاخانه های خصوصی، جلب حمایت های مالی از دیگر نهاد های دولتی، شیوه های بهره مندی از تبلیغات شهری، برگزاری جشنواره تولیدات هر تماشاخانه، تهیه و انتشار گزارش های آماری از فعالیت های هنری تماشاخانه ها، تاثیر فضاسازی و امکانات زیرساختی بر بازخورد اجتماعی فعالیت ها، توجه تماشاخانه ها به زمانبندی مراحل صدور مجوز اجراهاٰ، مشارکت در ارزیابی کیفی آثار، رقابت سالن های خصوصی و ضرورت رقابت سالم و تعامل سازنده در این صنف و ... به تفصیل در این جلسه مورد دقت قرار گرفت.