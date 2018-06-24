هشدار دوباره اعضای شورا به عدم انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان، اظهار داشت: آموزش و پرورش استان اصفهان از هفت ماه پیش، تنها با سرپرستی اداره می شود و مدیرکل ندارد که عوامل متعددی در این امر دخیل است.

وی بیان داشت: عدم اقتدار و تصمیم گیری وزیر آموزش و پرورش، کارشکنی ها و همچنین بی توجهی نمایندگان مجلس اصفهان به وضعیت استان از عوامل اصلی عدم انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش در این هفت ماهه است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: عدم انتخاب مدیر کل آموزش و پرورش در هفت ماهه گذشته به خاطر مسائل سیاسی، خسارات جبران ناپذیری را وارد کرده است و اجرای هر برنامه ای را به تعویق انداخته است.

وی با اظهار اینکه علی رغم اینکه آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم است و نباید تعلیم و تربیت دانش آموزان را تحت لوای مسائل سیاسی قرار داد زیرا آثار زیان باری به بار خواهد آورد، گفت: با توجه به شرایط موجود و مشکلات متعدد باید فردی با اطمینان خاطر و ثبات مدیریت، امور آموزش و پرورش استان را اداره کند.

نصر اصفهانی افزود: این در حالی است که متأسفانه هنوز اقدام مثبتی صورت نگرفته و فضای حاکم بر این مجموعه نه تنها مطلوب نیست بلکه روز به روز سخت تر و نگران کننده تر می شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید بدانند که طولانی شدن فرایند انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش ضربه سنگینی بر پیکره این نهاد انسان ساز وارد می آورد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: پیرو مطالبات فرهنگیان و همچنین با توجه به پیگیری‌های خوب استاندار اصفهان درخواست دارم هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اقدام شود.