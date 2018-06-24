نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده کاهش سرعت وزش باد بر روی دریا و در پی آن کاهش تدریجی ارتفاع موج دریا است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: پیش بینی می شود که با کاهش سرعت باد، دریا بتدریج آرام و از اواخر امشب شرایط برای ترددهای دریایی مساعد باشد.

وی بیان کرد: با حاکم شدن الگوی تابستانه بر جو استان و وزش ملایم جریانات گرم و مرطوب جنوبی، انتظار می رود دمای هوا و همچنین رطوبت هوا طی روزهای آینده به طور نسبی افزایش یابد.

شفیع‌خدایی خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف همراه با غبار محلی و در بخش‌هایی از سواحل استان در اوایل صبح وقوع پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات روز بر روی دریا تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی افزود: در این مدت ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ و از عصر امروز ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی امروز ۹۰ تا ۱۵۰، امشب ۶۰ تا ۱۲۰ و فردا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا زمان مد اول دریا در بندر بوشهر ساعت شش و ۳۴ دقیقه بامداد، جزر دریا ساعت ۱۴ و پنج دقیقه و مد دوم ساعت ۱۹ و ۳۸ دقیقه خواهد بود.