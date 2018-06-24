به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در یک نشست مشترک بین ستاد توسعه زیستفناوری، نانو و آب، خشکسالی، فرسایش و محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شد که این سه ستاد، اقدامات مشترک خود را بیشتر کرده و برای توسعه فناوری های مورد نیاز کشور همت کنند.
در این نشست همچنین با اشاره به خشکسالی کشور و مشکلات حوزه آب، بر «توسعه فناوریهای آب»، «ایجاد شبکهای از فناوران فعال و خبره در زمینه ارائه خدمات دانشبنیان به مشتریان در حوزه مدیریت منابع آب و تصفیه پسابهای صنعتی و شهری» و همچنین «بهرهگیری از توان متخصصان و کارشناسان مجرب بخشهای صنعت و دانشگاه در این زمینه» تاکید شد.
در ادامه این نشست، مقرر شد یک کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان ستادهای فوق برای بسترسازی و ایجاد هماهنگی و همکاری بین سه ستاد تشکیل و نتیجه جلسات به دبیران ستادها اعلام شود.
نخستین جلسه هماندیشی سه ستاد توسعه زیست فناوری، نانو و آب، خشکسالی، فرسایش و محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف «همافزایی و همگرایی ظرفیتها و قابلیتهای ستادهای سه گانه فوق»، «جلوگیری از موازی کاری» و «ایجاد همافزایی بیشتر» با حضور دبیران و مدیران هر سه ستاد برگزار شد.
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