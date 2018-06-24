صادرات بنزین چین ۱۳۷ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های اداره کالای چین نشان می‌دهد که درحالی‌که پالایشگاه‌های دولتی به دنبال کسب حداکثر سود از حاشیه صادرات خوب و سهمیه‌های اضافه شده هستند، صادرات بنزین چین در ماه می نسبت به زمان مشابه سال قبل جهش کرد.

صادرات بنزین چین در ماه می ۱۳۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و به ۱.۴۷ میلیون تن رسید. این درحالی است که صادرات بنزین چین در ماه آوریل ۱.۲۱ میلیون تن بوده است.

صادرات گازوئیل چین هم در ماه می افزایش یافت و با ۶۲.۶ درصد جهش، به ۲ میلیون تن رسید. صادرات نفت سفید هم با ۴۳.۱ درصد افزایش به ۱.۴۲ میلیون تن رسید.

هرچند میزان صادرات این ماه هنوز از رکورد صادراتی که در ماه مارچ به ثبت رسیده است کمتر است.

در همین زمان واردات ال‌ان‌جی ۴۲.۸ درصد افزایش داشت و در ماه می به ۴.۱۵ میلیون تن رسید. علت این امر مصرف بالای کارخانجات تولیدات شیمیایی و کاهش تولید داخلی بوده است.

عملکرد پالایشگاه‌های چین از مقادیر رکوردی ماه آوریل خود افت کرد چراکه برخی از پالایشگاه‌های دولتی عملیات تعمیر و نگهداری سالیانه خود را شروع کرده‌اند و برخی از پالایشگاه‌های مستقل هم قبل از برگزاری اجلاس منطقه‌ای تولید خود را کاهش داده‌اند.

بزرگترین تولیدکنندده گاز طبیعی چین، پتروچاینا، ماه گذشته برای جلوگیری از کمبود گاز، شروع به جیره‌بندی عرضه آن بین مشتریان صنعتی خود در مناطق شمالی و غربی این کشور کرد. چندی پیش در زمستان تامین گاز در چین با مشکل مواجه شده بود.