به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی محمودی گلپایگانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با عبادالله میرزایی مطلق رییس دادگستری ورامین، ابوالقاسم مرادطلب دادستان و جمعی از مسئولان دستگاه قضایی این شهرستان طی سخنانی بر لزوم احقاق حق مردم تاکید کرد و ضمن تقدیر از فعالیت های دستگاه قضا اظهار داشت: مردم دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود می دانند و باید این جایگاه همچنان حفظ شود.

انتقاد آگاهانه سازنده و تخریب کورکورانه راه ورود به حواشی است

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ضمن انتقاد از برخی افراد که سعی در تخریب دستگاه قضایی دارند، گفت: البته انتقاد آگاهانه با تخریب کورکورانه و بعضا از روی عمد متفاوت است، انتقاد آگاهانه سبب توسعه و تخریب کورکورانه راه ورود به حواشی است.

وی بیان داشت: باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا عدالت اسلامی در محاکم قضایی به‌طور کامل اجرا شود، چرا که مساله قضاوت از مسائل مهم اسلامی و امر بسیار خطیر و پر اهمیتی است که بطن جامعه همواره با آن رویاروی است و چنانچه بی عدالتی در هر یک از محاکم قضایی دیده شود بدنه این جامعه دچار خدشه خواهد شد.

آیت‌الله محمودی با اشاره به اینکه امر قضا برای کسانی که به طور کامل صلاحیت انجام کار را دارند واجب کفایی است، گفت: همان‌طور که این مساله بسیار پراهمیت و خطیر است اجر و پاداش فراوانی هم دارد، بنابراین نباید کسانی که توانایی تصدی قضاوت را دارند از پذیرش آن سرباز زنند و همواره باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

لزوم توجه به اشتغال جوانان در ورامین/سنت حسنه پادرمیانی بزرگان برای حل مشکل جوانان حفظ شود

محمودی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خواست حتی الامکان با شیوه سنتی و مانند گذشته به حل اختلافات خود پرداخته و از مراجعه به محاکم قضایی خودداری کنند و گفت: ریش سفیدی و منش حل اختلاف با حضور بزرگ ترها موثرترین روش حل مشکلات است و در خصوص بروز مشکلات میان جوانان و زوج های جوان این امر بسیار مهم و سنت دیرینه و حسنه پادرمیانی بزرگان باید وجود داشته باشد تا این اختلافات و مشکلات به مراجع قضایی وارد نشوند.

امام جمعه ورامین در ادامه با بیان این که حمایت از کالاهای تولید ورامین سبب اشتغال جوانان این شهرستان شده و نرخ بیکاری کاهش می یابد، گفت: قطعا اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، بسیاری از معضلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت و لازم است به این موضوع توجه ویژه شود چرا که جوانان سرمایه های این جامعه و کشور محسوب می شوند و هر چه قدر به سمت توانمند شدن جوانان پیش برویم مشاهده می کنیم که چرخ اقتصاد کشور نیز به خوبی خواهد چرخید.

عبادالله میرزایی مطلق نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری اوضاع امنیتی شهرستان ورامین را مطلوب توصیف کرد و افزود: دستگاه قضایی برای افزایش احساس امنیت در خانواده‌ها و شهروندان عزیز به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.



