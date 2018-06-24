بازبینی در احکام صادره قضائی علیه دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در تذکر خود، به احکام صادره در خصوص دانشجویان معترض پرداخت و گفت: چند روز پیش صحبتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم که پس از آن با گروه زیادی از استادان و دانشجویان مواجه شدم که به احکام صادر شده علیه دانشجویان اعتراض داشتند؛ در همان مراسم نامه‌ای را به من دادند که با امضای گروه‌های مختلف فکری و درسی استادان بود و من به جهت اینکه استاد نبودم متن را امضا نکردم وگرنه متن مورد توجه من هم بود.

وی ضمن بیان این موضوع که «قول دادم به عنوان نماینده مردم نکته‌ای را که در این خصوص به نظرم می‌رسد بازگو کنم»، گفت: از موضوعاتی که این روزها به ویژه در گروه‌های دانشگاهی و دانشجویی مطرح می‌شود احکام سنگینی است که قوه قضائیه برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران صادر کرده است.

وی ادامه داد: البته قوه قضائیه مرجع قانونی رسیدگی و صدور احکام قضایی است ولی نباید از یاد ببریم که سلوک با دانشجو شیوه دیگری می‌طلبد.

مسجدجامعی تصریح کرد: این ظرافت‌ها را در دیدارهای مقام رهبری با دانشجویان کاملا مشاهده می‌کنیم. هم موضوعاتی که مطرح می‌کنند، هم نقدهایی که بیان می شود و هم زبان این نقدها با دیدارها و جلسات دیگر کاملا متفاوت است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: مدارایی که در این جلسات شاهد هستیم نمونه ای است از رفتار معیار با دانشجویان. اصراری که ایشان دارند که حتی بیان خلاف نظرات رهبری جرم و مستوجب پیگیرد قضایی نیست؛ اصراری که ایشان بر فراهم آوردن فضای نقد آزادانه و بدون رودربایستی بین دانشجویان دارند باعث می شود گاه حتی فضای تند و احساسی از طرف دانشجویان را هم صمیمانه می پذیرند و این موضوع از مشخصه های این دیدارها است.

وی در ادامه گفت: با توجه به این نکات از قوه محترم قضائیه می خواهم با در نظر داشتن این ظرافت ها به بازبینی در احکام صادره بپردازند و امیدورام که با این رفتار شاهد اتفاقات خوب و تاثیرگذار هم در محیط های آموزشی و هم در بین دانشجویان باشیم به خصوص که به نظر می رسد این از معدود مواردی است که همه گروه های علمی و فکری دانشگاه ها در این مسئله ورود کرده اند و تجدید نظر در این احکام را خواستار شده اند.

مسجدجامعی در پایان از رئیس شورای اسلامی شهر تهران خواستار شد به عنوان نماینده مردم تهران که از جایگاه اجتماعی ویژه ای برخوردار است، شخصا این موضوع را پیگیری کند.