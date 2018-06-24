اردوهای جهادی گامی در راستای نهادینه کردن فرهنگ کار است



به گزارش خبرگزاری مهر ، فضل‌الله رنجبر فرماندار کرمانشاه امروز یکشنبه در مراسم افتتاح اردوهای طرح هجرت در کرمانشاه، این طرح را یاد آور انقلاب و دوران دفاع مقدس دانست و گفت : این اردوها یادآور ساده‌زیستی انقلاب و دفاع مقدس است و این اخلاص، ایمان، یگانگی، وحدت و جهاد باید حفظ شود همانطوری‌ که امام راحل فرمود اگر این روحیه جهادی حفظ شود و بر آن تکیه کنیم انقلاب ما آسیبی نمی‌بیند و سلامت اجتماعی و فرهنگی حاصل می‌شود.

وی افزود: لذا قدر این طرح را بدانید و ما در مجموعه دولت و سایر دستگاه‌ها وظیفه داریم از طرح اردوی هجرت ۳ حمایت کنیم و ما درک می‌کنیم که حضور دانش آموزان، نوجوانان و جوانان در این طرح چقدر به سلامت اجتماعی، فرهنگی و مسئولیت‌پذیری آنان کمک می‌کند.



فرماندار کرمانشاه گفت: بنده این طرح را امری مقدس و ترویج تفکر جهادی می‌دانم که مورد تأکید امام راحل و مقام معظم رهبری است، هرچند تنگناهای مالی زیادی داریم اما خدا را شاکریم که دولت هرساله اعتباراتی را برای طرح هجرت سه در قالب بسیج سازندگی با عنوان توسعه، احداث و مرمت مساجد و پایگاه‌ها فرهنگی در نظر می‌گیرد و شاید این مبلغ کم باشد اما این نشان می‌دهد که بر آن جدیت داریم و باید تداوم داشته باشد.

رنجبر با تصریح اینکه امسال نیز در کمیته برنامه شهرستان رقمی را به این موضوع اختصاص خواهیم داد، بیان داشت: قرارگاه بسیج سازندگی طرح‌های خوبی را در مناطق محروم اجرا می‌کند ، در خیلی از طرح‌های آبرسانی، ساخت خانه برای محرومین، احداث راه‌های روستایی‌، احداث فضاهای آموزشی و برخی طرح‌های دیگر بسیج سازندگی نقش برجسته‌ای دارد و حتی در عرصه اشتغال هم کارهای خوبی را در دست اقدام دارند.



وی یکی از مشکلات اساسی استان را اشتغال دانست و افزود : باید فرهنگ کار نهادینه شود و راهکار آن نگاه تخصصی و فنی و حرفه‌ای به موضوع کار و تحصیلات است، لیسانس تحصیلکرده ای که مهارتی ندارد کارایی و بازدهی هم ندارد، پس باید نگاه تخصصی و فنی داشته باشیم، باید حرفه‌آموزی را داشته باشیم و راهکارش همین طرح هجرت ۳ است، چرا که در این طرح‌ها ، آینده‌سازان کشور در حال فراگیری تخصص، فن و حرفه هستند و این زمینه‌ بسیار خوبی برای ترویج فرهنگ کار و اشتغال است.

فرماندار کرمانشاه اظهار داشت: لازم است از بسیج و سپاه تشکر کنم که با نگاهی تخصصی، فنی و فرهنگی در حال نهادینه کردن این فرهنگ است و باید حفظ شود و آنرا تقویت کرد و خواهش من این است دانش آموزان و جوانانی که از این تفکر جهادی فاصله دارند را پای کار بیاوریم.