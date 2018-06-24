وضعیت سد«بستان خانی خرم بید» در حال بررسی است

مصیب امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از طریق دستگاه قضایی پیگیر وضعیت این سد تاریخی هستیم یادآور شد: طبق اطلاعاتی که چند روز پیش در خصوص حضور تعدادی از ماشین آلات در محدوده سد بستان خانی اعلام شد یگان حفاظت میراث به سرعت وارد منطقه گردید.

وی ادامه داد: این محدوده از مدتی پیش زیر نظر قرار داشت و به موقع نیز وارد عمل شده و شکایت به دستگاه قضایی ارائه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در خصوص تخریب های انجام شده در منطقه نیز گفت: کارشناسان در منطقه حضور دارند و بررسی های لازم را انجام می دهند که به زودی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سد بستان خانی از سازه های دوران کورش هخامنشی در شهرستان خرم بید است شنیده ها حاکی از تخریب این سد در زمستان سال گذشته است.