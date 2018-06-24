اصفهان گرفتار بدترین نوع خشکسالی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: خشکسالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در اصفهان داشتیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد استان اصفهان درگیر خشکسالی و تبعات آن است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: پیش بینی می شود طی تیر و مردادماه وضعیت بارش ها نرمال و در برخی مناطق فراتر از نرمال باشد.

وی بیان داشت: میانگین بارش ها آنقدر نیست که بتواند کمبود بارش ها را جبران کند.

بارش ها در مناطق غربی اصفهان بسیار کم‌تر از سال گذشته بوده است

بیجندی با بیان اینکه وضعیت کانون گرد و غبار شرق مقداری کمتر شده است، اضافه کرد: با توجه به این‌که شرق استان به عنوان یکی از کانون‌های گرد و غبار مطرح می‌شود بارش باران در شهرستان‌های اردستان، نطنز و ورزنه در کاهش گرد و غبار این مناطق مؤثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از استان ما در حوزه کم‌بارشی و نیمی در حوزه دریافت بیشتر باران قرار دارد، افزود: در مناطق غربی استان بارش بسیار کم‌تر از سال گذشته بوده است و ۶۲ درصد کاهش بارش را در چادگان شاهد بودیم.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: برای تمام ادارات استان نمودار بارش مؤثر تهیه شده است، طی بهار امسال اکثر شهرستان‌های ما بارشی که دریافت کرده‌اند در حوزه بارش مؤثر بوده و در تمام ایستگاه‌های هواشناسی بارش مؤثر اتفاق افتاده است.

پائیز امسال آغاز بارش‌ها زودتر از سال قبل رخ می دهد

وی گفت: میزان بارشی که در برج دو امسال شاهد بودیم در مقایسه با دوره زمانی سال گذشته و بلندمدت در اکثر شهرستان‌های استان بیشتر بوده است.

بیجندی اضافه کرد: با توجه به لایه‌بندی‌های خشکسالی، استان اصفهان در وضعیت خشکسالی هیدرولوژی و اجتماعی- اقتصادی قرار گرفته است؛ در خشکسالی کوتاه مدت وضعیت استان وضعیت بدی نیست اما در خشکسالی بلندمدت اکثر استان درگیر است.

وی در پیش‌بینی وضعیت استان در ماه‌های آینده ابراز کرد: برای پائیز امسال آغاز بارش‌ها زودتر از سال قبل است و حتی در شهریور ماه هم بارش باران را پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: سال گذشته تابستان داغ و گرمی را پشت سرگذاشتیم اما برای امسال دمای نرمالی را پیش‌بینی می‌کنیم که نسبت به پارسال دما کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که بسیاری از اتفاقات بهار را از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، افزود: پیش‌بینی به این منظور صوت می گیرد که مردم و مسئولان بتوانند برنامه ریزی جدی داشته باشند.