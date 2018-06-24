به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک اعلام کرد که ارتش آزاد سوریه برای مبارزه با داعش و جبهه النصره به ارتش سوریه پیوسته است.

به نوشته اسپوتینک، عملیات مشترک ارتش سوریه و گروه های مسلح علیه تروریست ها در جنوب این کشور در جریان است.

از سوی دیگر مرکز آشتی روسی وابسته به وزارت دفاع روسیه در سوریه نیز اعلام کرد: گروههای مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه به ارتش سوریه ملحق شده اند.

این مرکز اشاره کرد: این گروههای مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه در روستاها و شهرک های خبب، خربه المسب، الجفری، اسیم، شیخ جابریا، شیخ شرق، الشومریه، خربه الزبابیر، دیرداما، الشیاح و الجدل به ارتش سوریه پیوسته اند.