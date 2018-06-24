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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

منابع روس اعلام کردند؛

پیوستن گروه‌های مسلح به ارتش سوریه در جنوب این کشور

پیوستن گروه‌های مسلح به ارتش سوریه در جنوب این کشور

منابع روسی از پیوستن گروه های مسلح وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه به ارتش سوریه در مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش و النصره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک اعلام کرد که ارتش آزاد سوریه برای مبارزه با داعش و جبهه النصره به ارتش سوریه پیوسته است.

به نوشته اسپوتینک، عملیات مشترک ارتش سوریه و گروه های مسلح علیه تروریست ها در جنوب این کشور در جریان است.

از سوی دیگر مرکز آشتی روسی وابسته به وزارت دفاع روسیه در سوریه نیز اعلام کرد: گروههای مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه به ارتش سوریه ملحق شده اند.

این مرکز اشاره کرد: این گروههای مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه در روستاها و شهرک های خبب، خربه المسب، الجفری، اسیم، شیخ جابریا، شیخ شرق، الشومریه، خربه الزبابیر، دیرداما، الشیاح و الجدل به ارتش سوریه پیوسته اند.

کد مطلب 4329214
عبدالحمید بیاتی

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