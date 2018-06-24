ایجاد پدیده «بلوکینگ» در اروپا عامل بارش های بهاری اصفهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، نوید حاج بابایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در اردیبهشت و خردادماه امسال توده های هوای سرد به سطح زمین نفوذ کرد و در ماه های گرم، جو را ناپایدار کرد.

وی به دلایل اصلی وجود بهار پر باران پس از پاییز و زمستان خشک اشاره کرد و افزود: جو هم مثل زمین به لایه‌های مختلف تقسیم شده است و در تابستان گذشته الگوهای پایداری که در پاییز و زمستان پارسال وجود داشت، همچنان باقی بود و این عامل اصلی عدم بارش ها در پاییز و زمستان است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان به وضعیت بارش‌ها در سال بارشی ۹۶-۹۷ اشاره و اضافه کرد: استان اصفهان رتبه دوازدهم کم بارشی کشور را دارد.

وی از نزدیک شدن وضعیت بارشی استان اصفهان به حوزه طبیعی در سالجاری خبر داد و گفت: این در حالی است که امسال استان چهار محال و بختیاری به عنوان حوضه آبریز زاینده‌رود حدود ۴۰ درصد کاهش بارش داشته است.

حاج بابایی با اشاره به اینکه میانگین وزنی بارش در سال زراعی۹۶-۹۷ در استان اصفهان ۱۱۴ میلی‌متر بوده است، گفت: بارش‌های دریافتی استان نسبت به میانگین بلندمدت ۴۴ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: اکثر شهرستان‌های استان در مقایسه آمار بلندمدت کاهش دریافت بارش را دارند.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان بیان داشت: پاییز پارسال رکود بارشی را پشت سر گذراندیم که در ۵۰ سال گذشته یک رخداد بی سابقه‌ بوده است که تا نیمه زمستان هم این کم‌بارشی ادامه پیدا کرد.

وی بیان داشت: از اواخر اسفند ماه در معدود مناطقی مخصوصاً غرب و سرچشمه‌های زاینده‌رود بارش داشتیم و در اردیبهشت امسال نیز باران های به صورت رگباری و سیلاب جاری شد.

حاج بابایی گفت: کم بودن بارش‌ها در زمستان و پائیز عمدتاً مرتبط با الگوهای هواشناسی و علمی است و هیچ دلیلی غیر از الگوهای جوی و مسائل تجربه شده وجود ندارد.

وی بیان داشت: ناهنجاری دمایی به ویژه در لایه‌های نزدیک سطح زمین به علت نفوذ توده‌ هوای سرد که در ماه‌های گرم، جو را ناپایدار می‌کند و وضعیت دمای بالای آب در مدیترانه، دریای احمر و خلیج فارس باعث امکان تزریق رطوبت و بارش‌های بهار به ویژه در اردیبهشت ماه شد.