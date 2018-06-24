تامین امنیت غذایی مردم آذربایجان شرقی را به جد پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دولت توجه ویژه ای به امنیت غذایی مردم دارد و جزو اولویت های خود می داند، اظهار کرد: بخش کشاورزی در حوزه اقتصاد و تولید کشور به عنوان سرشاخه های اصلی محسوب می شود و در این راستا ما بر اساس اولویت هایی که دولت مشخص کرده تامین امنیت غذایی مردم را به جد پیگیری می کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: متولیان امر و دستگاه های ذی ربط موظف هستند تا برای تامین به موقع نیازهای کشور و استان اقدام نمایند و از سوی دیگر به امنیت غذایی مردم نیز توجه کنند.

وی با تاکید بر این که ورود اتحادیه صنفی کشاورزی به تامین نهاده های دامی در آذربایجان شرقی ضروری است، گفت: تامین نهاده های دامی به لحاظ اینکه اختلالی در تامین آن صورت نگیرد امری انکارناپذیر است از این رو انتظار داریم تا اتحادیه صنفی کشاورزی به تامین نهاده های دامی در آذربایجان شرقی و افزایش ظرفیت ذخیره سازی ورود کنند.

خدابخش در ادامه سخنان به توطئه ها و دسیسه های آمریکا علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا در تلاش است با تبلیغات سوء بین ملت و دولت جمهوری اسلامی فاصله ایجاد کند و آنها مایوس کند اما در این میان مهم ترین عامل و رمز موفقیت اتحاد و همبستگی ملت ایران است.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم حضور بخش خصوصی در امور اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: دولت ها نمی توانند مستقیماً وارد امور اقتصادی شوند و در واقع نقش حمایت گرانه و سیاست گذاری دارند و از این رو طبق سیاست حمایتی و سیاست گذاری در کنار بخش خصوصی هستیم.