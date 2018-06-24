اشتغال ۱۷۰۰ نفر در بخش معدن استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری روز یکشنبه در جلسه شورای معادن استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام دارای معادن شن، ماسه، بیتومین (قیر طبیعی)، گچ، خاک رس، سنگ آهک و شیل است که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند ضمن اینکه بطور دقیق نمی توان ارزش اقتصادی این ذخایر را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: نبود سرمایه گذار، وجود معارضان محلی، عدم همکاری منابع طبیعی با توجه به قرار گرفتن معادن در اراضی ملی، دسترسی نداشتن به بازار مصرف، فراهم نبودن زیر ساخت های مناسب با توجه به کوهستانی بودن منطقه و بالا بودن هزینه حمل و نقل مواد معدنی از مشکلات پیش روی حوزه معدن در استان ایلام است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ایلام اضافه کرد: ظرفیت اسمی معادن استان حدود ۱۰ میلیون تن است و از ۴۲ معدن (دائمی و برداشت موقت) با ظرفیت تولید ۳.۳ میلیون تن انواع مواد معدنی ۲۹ معدن فعال است.

نصیری گفت: ۴۹۲ نفر در بخش معدن و بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر نیز در بخش صنایع معدنی استان مشغول فعالیت هستند.

وی، تنوع مواد معدنی استان را به نسبت کشوری ۱۷ درصد دانست و یادآور شد: ذخایر معدنی این استان شامل مصالح ساختمانی چون سنگ آهک، کلسیت، بیتومین، ماسه، لاشه و مالون، سنگ گچ، سیلیس، شن، آلویوم آهکی، شیل و مارن، مرمریت و سلستین است.

وی ادامه داد: باید ساز و کار مناسبی برای رفع موانع توسعه ای پیش روی معادن استان اتخاذ شود تا بتوان از این گنج گرانبها در راستای پیشرفت استان بهره گرفت.

بخشودگی حقوق دولتی ۲ معدن از مصوبات این جلسه بود.