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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

لوکزامبورگ:

اتریش از ویزگارد فاصله بگیرد

اتریش از ویزگارد فاصله بگیرد

وزیر خارجه لوکزامبورگ در گفتگویی از مقامات اتریش خواست تا با تجدیدنظر در سیاست های خود از مواضع گروه موسوم به ویزگارد فاصله بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جین آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ در گفتگو با رادیو آلمان با اشاره به مواضع اخیر اتریش در راستای مهاجر ستیزی اظهار داشت: رفتار مقامات اتریش در تعاریف اروپایی بودن نمی گنجد. 

وی با اشاره به برخی مخالفت ها با ورود مهاجران به کشورهای اروپایی افزود: چنین سیاستی سبب تضعیف اتحادیه اروپا می شود. ما باید تمام سعی خود را برای دستیابی به راهکار اروپایی بکار گرفته و با برگزاری دیدارها و گفتگوهای لازم در این باره زمینه را فراهم کنیم. 

آسلبورن با بیان اینکه باید از طرح سخنان تکراری در خصوص مسئله مهاجرت دست برداشت، گفت: مدام می شنویم که مقامات از حفاظت مرزهای اروپایی سخن به میان می آورند در حالی که این امر همواره مورد توجه بوده و هست. نخستین گام در راستای تحقق راهکار اروپایی باید از تکرار مکررات پرهیز کرد. 

وزیر خارجه لوکزامبورگ با اشاره به مواضع صدر اعظم اتریش در قبال مهاجرت خاطرنشان کرد: از اتریش می خواهم تا با فاصله گرفتن از مواضع گروه موسوم به ویزگارد در جهت اهداف و چشم اندازهای آتی اتحادیه اروپا گام بردارد.

کد مطلب 4329230
شقایق لامع زاده

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