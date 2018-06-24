قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان را از بحران اقتصادی خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین فرمند اظهار داشت: برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی با بحران مواجه شدهاند و این بحران باعث شده تا نتوانند به موقع دیون خود را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کنند.
وی افزود: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمهای، این دسته از کارفرمایان را در پرداخت بدهیهایشان یاری میکند.
فرمند اظهار کرد: اجرای قانون بخشودگی جرائم، تنها کمک به کارفرما نیست بلکه بخش صنعت و تولید نیز از این قانون بهرهمند خواهد شد.
نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به اینکه سازمان تأمیناجتماعی با حمایت از بخش تولید به اقتصاد کشور خدمت ارزندهای میکند، تصریح کرد: همدلی و همراهی سازمان تأمیناجتماعی با کارفرمایان و اجرای قوانینی از این دست، نه تنها بخش تولید را یاری خواهد کرد بلکه منافع این سازمان نیز تأمین خواهد شد.
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