لزوم رعایت اصل یکپارچگی اراضی کشاورزی/ تهدید امنیت پایدار غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ماموریان ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران جهادکشاورزی استان اردبیل افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی عملا سوددهی و بازده اقتصادی این زمین ها را از بین برده و امنیت غذایی را به خطر می اندازد.

وی مبنای سیاست کشوری در واگذاری اراضی را حفظ یکپارچکی زمین های کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: کشاورزی در اراضی خرد صرفه اقتصادی نداشته و هزینه تولید در واحد سطح را افزایش می دهد.

به گفته معاون دفتر یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور طبق قانون حفظ یکپارچه سازی اراضی یک حد نصاب قانونی و کارشناسی در نظر گرفته شده که کمتر از آن میزان نباید اراضی یکپارچه تبدیل به اراضی خرد و کوچک با عدم صرفه اقتصادی باشد.

وی اضافه کرد: تنها در این صورت است که امنیت پایدار غذایی در کشور ایجاد می شود و درآمد مکفی و قابل قبولی را برای بهره برداران به همراه دارد .

ماموریان با تاکید بر اینکه خرد و کوچک شدن اراضی کشاورزی ارزش کشت و کار نداشته و از چرخه تولید خارج می شود، یادآور شد: اگر قانون حفظ یکپارچکی اراضی به خوبی اجرا نشود امنیت غذایی نسلهای آینده به خطر می افتد.

وی متذکر شد: هر سیاستی که در واگذاری اراضی در کشور و بویژه استان اردبیل اتخاذ می شود باید در راستای حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی باشد.

معاون سازمان امور اراضی کشور حفظ یکپارچگی اراضی در اراضی پایاب سدها را با اهمیت ارزیابی کرد و افزود: این اراضی به دلیل مرغوبیت و دسترسی به آب ارزش کشاورزی بالایی دارند، لذا سیاست گذاری در این خصوص باید به گونه ای باشد که از فرصت طلبی برخی افراد سودجو و منفعت طلب باید جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیان داشت: به موجب این قانون اجرای هرگونه طرح کشاورزی باید با حفظ اصل یکپارچه بودن اراضی کشاورزی و جلوگیری از تقسیم آن به قطعات کوچک باشد.