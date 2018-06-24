ضرورت پیگیری و تسهیل امور توسط دادگستری شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان ظهر یکشنبه بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطر شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان، با حضور در دادگستری و دیدار با رئیس دادگستری و سرپرست دادستانی این شهرستان، اظهارکرد: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی برای تکریم و تقدیر از تلاش ها و زحمات صادقانه قشر خدوم و متعهد دستگاه قضایی بویژه تجلیل و گرامیداشت یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی، شهید دکتر بهشتی و شهیدان والامقام این عرصه است.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه قوه قضائیه احقاق کننده حقوق مردم است، گفت: مردم اگر در خصوص حق خود احساس خطر کنند اولین جایی که رجوع خواهند کرد، دستگاه قضایی است.

وی تصریح کرد: مجموعه مسئولان اجرایی شادگان در تمام بخش‌ها همگام با دادگستری بوده و تمام همت خود را برای حل و فصل معضلات شهرستان انجام خواهند داد.

حاجیان با بیان این مطلب که هدف اصلی همه خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است، گفت: تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می‌شود که خوشبختانه درشهرستان شادگان تعامل خوبی بین دستگاه های اجرایی و اعضای شورای تامین برقرار و همین امر باعث ایجاد امنیت بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از یکم تا هفتم تیرماه به مناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و جمعی از یاران انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.