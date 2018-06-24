سمیه سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش دوومیدانی کاران روشندل همدانی در مسابقات بینالمللی تونس اظهار داشت: حمید اسلامی دوومیدانی کار روشندل همدانی در ماده ۱۵۰۰ متر در مسابقات بینالمللی تونس موفق به کسب مدال طلا و قهرمانی در این ماده شد.
وی افزود: همچنین وحید علی نجیمی دیگر دونده روشندل استان در ماده ۲۰۰ متر در این مسابقات در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره این مسابقات را به گردن آویخت.
رئیس هیئت نابینایان و کمبینایان استانهمدان بابیان اینکه در استانهمدان بیش از ۱۰۰ نفر ورزشکار نابینا و کمبینا فعالیت میکنند، گفت: جذب ورزشکار در این رشته به دلیل اینکه بسیاری از نابینایان و کمبینایان و خانواده آنها از وجود چنین هیئت ورزشی بی خبر هستند سخت است.
وی عنوان کرد: هیئتهای ورزشی دیگر چون تکرشتهای هستند هزینههای پایینتری دارند اما هیئت نابینایان و کمبینایان به دلیل اینکه چندین رشته را در برمیگیرد هزینههای بیشتری دارد.
سهیلی بابیان اینکه اگر مشکلات مالی وجود نداشته باشد بهطورقطع حرفهای بسیار بیشتری برای گفتن خواهیم داشت، گفت: جذب اسپانسر در این هیئت بسیار سخت است و انتظار داریم بخش خصوصی و مسئولان نگاه ویژهتری نسبت به این هیئت داشته باشند.
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