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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

طراح حملات داعش در «ننگرهار» کشته شد

طراح حملات داعش در «ننگرهار» کشته شد

مقامات محلی از کشته شدن طراح حملات داعش در ولایت ننگرهار افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامات محلی افغانستان اعلام کردند که طراح حمله‌های تروریستی داعش در نتیجه‌ حمله هوایی نیروهای امنیتی دراین ولایت، کشته و قرارگاه وی نیز نابود شده است.

«عطاالله خوگیانی» سخنگوی والی ننگرهار به خبرگزاری افق گفت که شب گذشته در نتیجه‌ حمله هوایی نیروهای امنیتی، «آدم خان» یکی از فرماندهان داعش و طراح حمله‌ به میدان کرکت شهر «جلال آباد»  کشته و مقداری از تجهیزات آنها نابود شده است.

وی افزود که آدم خان یکی از طراحان حرفه‌ای حمله‌های تروریستی داعش در ننگرهار بود که حمله به میدان کرکت در شهر جلال‌ آباد نیز توسط وی طراحی شده بود.

همچنین منابع امنیتی در ننگرهار گفتند که حملات تروریستی به دانشکده‌ پزشکی و سازمان آموزش و پرورش، چهار راه «پشتونستان» این ولایت نیز از سوی این فرمانده داعش سازماندهی شده بود.

کد مطلب 4329271

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