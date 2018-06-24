امسال بیش از ۱۰۰ هزار کشاورز اصفهانی عضو سامانه «تهک» می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک اسدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۱۷۲ هزار بهره بردار در جامعه کشاورزی استان اصفهان داریم که تاکنون ۴۶ هزار کشاورز در سامانه «تهک» ثبت نام کردند و بیش از یکصد هزار نفر امسال عضو «تهک» می شوند.

وی بیان داشت: به منظور ایجاد زمینه ای برای اینکه کاربر بتواند بدون کمترین زحمت از خدمات هواشناسی استفاده کند، سامانه «تهک» یا سامانه «توسعه هواشناسی کاربردی» راه اندازی شد.

مسئول تهک هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه کشاورزی، محور بودن هواشناسی در دو سه سال گذشته به عنوان یک هدف اصلی تعیین شده است.

وی با اشاره به ثبت نام کشاورزان در سامانه «تهک» گفت: سامانه به آدرس http://tahak.irimo.ir بوده و در زیرمجموعه پورتال اداره‌کل هواشناسی استان هم قابل دسترسی است که کشاورزان با مراجعه به آن می توانند ثبت نام کنند.

اسدی بیان داشت: سه سال است که در مسیر توسعه هواشناسی کاربردی در حرکت هستیم و ۴۶ هزار کاربر فعال در حوزه کشاورزی داریم.

مسئول تهک هواشناسی استان اصفهان گفت: کشاورزان با ثبت نام در این سامانه، خدمات را به صورت الکترونیک دریافت می کنند و تلاش شده این امکان از طریق بهره‌برداران حوزه کشاورزی و تعاملات بین حوزه‌ای به اطلاع کشاورزان برسد.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری در حال طراحی سامانه‌ای هستیم؛ اما کار کردن با حوزه عشایر و اطلاع‌رسانی به آن‌ها به دلیل تغییر در مکان کار سختی است.

اسدی با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه گردشگری، گفت: اقدامات خوبی در این راستا انجام شده و می شود به طوریکه اطلاعات هواشناسی گردشگری، در اپلیکیشن و پورتال هواشناسی اضافه خواهد شد.